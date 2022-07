Hogwarts Legacy, à quoi ressemblent les uniformes de chaque maison ?

Les films Harry Potter ont déterminé l’apparence des robes des étudiants de Poudlard, mais dans le nouveau jeu vidéo Avalanche de Warner Bros. Games, l’histoire se déroule plus de 100 ans avant la naissance du célèbre sorcier. Hogwarts Legacy nous permettra de devenir l’un des élèves de l’école de magie, qui devra porter l’uniforme de sa maison. Quel look et quel design ont-ils ?

Le compte espagnol de Warner Bros. Games sur Twitter a partagé une courte vidéo centrée uniquement sur les uniformes de Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle et Serdaigle, chacun avec ses couleurs caractéristiques. Le Choixpeau nous attend au début du cours pour décider dans quelle maison notre personnage passera le reste de sa vie scolaire à l’école.

La rébellion et les gobelins et la magie ancienne

A la fin du 19ème siècle, lorsque notre personnage va à l’école, la rébellion des gobelins a lieu. Le protagoniste entretient des liens étroits avec la magie ancienne, c’est pourquoi il sera impliqué dans la lutte contre le gobelin Ranrok et le magicien noir Victor Rookwood. Malgré son alliance avec le sorcier, Ranrok dédaigne et hait les sorciers, et leur accord menace de se rompre à tout moment.

Le personnage principal, que le joueur créera de toutes pièces, aura l’aide du professeur Eleazar Fig, ainsi que d’autres alliés… dont l’un de la famille Weasley.

Hogwarts Legacy n’a toujours pas de date définitive, mais il a une fenêtre de lancement. S’il n’y a pas de changements de dernière minute, cette aventure d’action avec des touches RPG sera mise en vente dans le courant de 2022 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series S et Nintendo Switch. Warner Bros. Games n’a pas précisé si la version pour l’hybride de Kyoto sera native ou dans le cloud.

Source | Jeux Warner Bros.