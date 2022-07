Derniers jours pour télécharger Matrix Awakens, la démo technique d’Unreal Engine 5

Dernier appel pour ceux qui veulent jeter un premier coup d’œil aux cartes du futur. L’impressionnant The Matrix Awakens, la démo technique d’Unreal Engine 5 disponible sur PS5 et Xbox Series X | S, ne sera plus disponible le 9 juillet 2022. À partir de ce jour, seuls ceux qui l’ont déjà fait pourront télécharger à nouveau, vous avez donc jusque-là pour l’ajouter à votre bibliothèque.

La démo, créée par Epic Games (l’auteur du moteur) et The Colaition (le développeur de la saga Gears og War), est un véritable spectacle visuel qui recrée une ville avec plus de 7 000 bâtiments, 17 000 véhicules et 35 000 passants. . Tout cela avec des millions de polygones et une séquence d’action jouable à vous couper le souffle. Bien sûr, il y a la présence de Neo et Trinity, si similaires à Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss que parfois nous pensions regarder les films.

Appelé à dominer la nouvelle génération, tout comme son prédécesseur, Unreal Engine 3, l’a fait à l’époque de la PS3 et de la Xbox 360, il y a quelque temps, nous avons décomposé les 5 clés de l’Unreal Engine 5 dans un court rapport, dans lequel nous avons expliqué les raisons pour lequel il est devenu le choix préféré des studios. Dragon Quest XII, Kingdom Hearts 4, STALKER 2, le prochain Tomb Raider, le nouveau The Witcher… de plus en plus de grands noms confirment travailler avec la technologie Epic Games.

La démo Matrix Awakens, parfois un film d’action en direct, nous amène à nous demander quand nous atteindrons ce point graphiquement. Le verra-t-on avec nos consoles « toutes neuves » à 500 euros ? Continuera-t-il à être le terrain de jeu exclusif des utilisateurs de PC, la race des maîtres privilégiés ? Malheureusement, tout semble indiquer que les choses ne seront pas résolues avant le manque de stock de PS5 et Xbox Series (il n’y aura pas de consoles avant 2024).