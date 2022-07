De nouvelles rumeurs prétendent que l’été révèle la Nintendo Switch Pro

On dirait que tous les deux jours, une nouvelle rumeur apparaît affirmant que Nintendo n’est qu’à quelques jours ou semaines d’annoncer l’insaisissable et tant désiré Switch Pro. Aujourd’hui est l’un de ces jours, car un analyste de l’industrie affirme qu’un Switch Pro devrait être révélé cet été.

L’analyste de l’industrie Serkan Toto a tweeté puis a rapidement supprimé un message disant simplement « Été 2022, l’heure des pros en effet ».

Bien qu’à eux seuls, les paroles d’un initié ne soient peut-être pas suffisantes pour suggérer qu’un Switch Pro est imminent, Nintendo s’est récemment engagé dans un comportement étrange qui pourrait donner du crédit à la rumeur.

Meelow, utilisateur de ResetEra, a récemment remarqué que Nintendo avait privatisé un certain nombre de vidéos de ses différentes chaînes YouTube, à savoir les bandes-annonces des versions Switch Lite et Switch OLED. Bien que cela ne indique finalement rien, des entreprises telles qu’Apple sont connues pour privatiser les bandes-annonces de leurs anciens produits avant l’annonce d’un nouveau matériel. Il est possible que Nintendo suive une stratégie similaire.

Bien sûr, la Nintendo Switch Pro est promise depuis des années maintenant, et il serait donc insensé de retenir votre souffle pour une annonce estivale. Cela étant dit, Nintendo est prévisible et imprévisible, et nous devrons donc simplement attendre et voir.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Que pensez-vous de cette dernière rumeur ? Le crois-tu? Achèteriez-vous un Switch Pro ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.