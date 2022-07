La mise à jour Horizon Forbidden West apporte le mode 120 Hz et la prise en charge du VRR

Depuis sa sortie, les développeurs derrière Horizon Zero Dawn ont travaillé sur des correctifs et des mises à jour de qualité de vie. Le dernier patch arrive cette semaine et comprend deux améliorations particulièrement importantes : la prise en charge du VRR et un mode 120 Hz.

Avec le patch 1.17, Horizon Zero Dawn dispose désormais d’un mode de taux de rafraîchissement élevé, permettant aux joueurs d’exécuter le jeu jusqu’à 120 Hz. Il existe également un nouveau mode 40 Hz pour une meilleure synchronisation V avec des écrans 120 Hz, similaire au mode 40 Hz inclus avec Ratchet and Clank : Rift Apart l’année dernière.

Le correctif ajoute également la prise en charge du taux de rafraîchissement variable, qui permet à l’affichage de mieux se synchroniser avec la console pour éliminer les déchirures d’écran et réduire la saccade. Cela n’a pas pu être inclus au lancement car Sony travaillait toujours à l’activation du VRR sur la PS5. Heureusement, la fonctionnalité est finalement arrivée en avril.

Outre ces deux améliorations phares, les développeurs ont également éliminé un bon nombre de bugs. Vous pouvez voir les notes de mise à jour complètes, ICI.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Les jeux propriétaires de Sony bénéficient généralement d’un niveau impressionnant de support post-lancement. Même du côté PC, nous avons vu PlayStation Studios se consacrer à des correctifs et améliorations réguliers.