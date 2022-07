God of War Ragnarök confirme sa date de sortie et ses éditions

C’est officiel : God of War Ragnarök arrive sur PS5 et PS4 le 9 novembre. Santa Monica met fin aux rumeurs et marque la date la plus attendue du calendrier pour les fans de Kratos. Parallèlement à l’actualité, une nouvelle bande-annonce a été partagée qui secoue la relation entre père et fils. Vous pouvez le voir dans l’en-tête de cette news.

Toutes les éditions de God of War Ragnarök

PlayStation a profité de l’annonce pour confirmer les multiples éditions qu’elle aura dès le « day one ». L’édition Jötnar se démarque, qui propose une réplique en 16 pouces du marteau de Thor. À côté, un disque vinyle avec deux chansons, une carte en tissu de tout Yggdrasil, une boîte en métal, un anneau soigné dans un sac, deux figurines en bois, des épingles, les dés de Brok et de multiples bonus numériques. Disque de jeu non inclus ; vous verrez un code à échanger sur le PS Store à l’intérieur du package pour recevoir la version complète.

En revanche, l’édition collector est un cran en dessous. Il intègre uniquement la réplique du marteau, les statuettes, les dés et une boîte en métal, en plus des éléments numériques et du jeu complet en version numérique. L’édition standard verra une édition spéciale au lancement qui donne aux joueurs une armure spéciale pour Kratos et Atreus.

Le PS Store proposera l’édition numérique de luxe, qui comprend deux armes spéciales, une armure pour chaque protagoniste, un thème PS4, des avatars pour votre profil, un mini artbook numérique Dark Horse et la bande sonore numérique. Pour le moment, le prix de l’un d’eux n’a pas transpiré.

Toutes les éditions sont réservables à partir du 15 juillet prochain. N’oubliez pas que la mise à jour entre générations nécessitera un versement supplémentaire de 10 euros. Si vous achetez la version PS4, par exemple, vous devrez contribuer à ce prix si vous souhaitez obtenir la version numérique PS5.

