Xbox Games with Gold cessera de proposer des jeux X360 à partir d’octobre

Xbox Live Gold est le service d’abonnement de longue date de Microsoft qui permet aux propriétaires de consoles d’accéder aux fonctions multijoueurs dans les jeux, tout en offrant un certain nombre de titres « gratuitement » sur une base mensuelle. Cependant, à partir d’octobre, Microsoft n’inclura plus les jeux Xbox 360 dans le cadre de « Games with Gold ».

Dans un e-mail envoyé par Microsoft aux membres Xbox Live Gold (archivé ICI par The Verge), l’équipe Xbox a annoncé qu ‘«à partir du 1er octobre 2022, les jeux mensuels fournis aux membres Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Live Gold via Games with Gold ne seront plus n’incluent plus les titres Xbox 360. «

Selon le fabricant de la console, la raison de sa conclusion est due au fait qu’ils ont « atteint la limite de notre capacité à apporter des jeux Xbox 360 au catalogue », bien qu’ils n’aient pas précisé davantage ce que cela indique exactement.

Comme prévu, tous les jeux déjà présents dans votre bibliothèque vous resteront accessibles indéfiniment. Nous avons vu Sony cesser de proposer des jeux PS3 dans le cadre de son service PlayStation Plus depuis 2019 et ce n’était donc qu’une question de temps avant que Xbox ne fasse de même.

Compte tenu du fait que de nombreux jeux mensuels Xbox 360 proposés étaient des répétitions, la décision de ne plus inclure les jeux de 7e génération est logique. Espérons que la qualité des jeux Xbox One / Series s’améliore en compensation.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Êtes-vous abonné à Xbox Live Gold ? Prenez-vous les jeux mensuels? À quand remonte la dernière fois que vous avez joué à un jeu Xbox 360 ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.