Valkyrie Elysium a déjà une date de sortie et arrivera avec un portage de Valkyrie Profile

Les JRPG sont adorables, ou peut-être vaut-il mieux dire que Square Enix est adorable. En pleine effervescence créative, l’entreprise accumule bon nombre de projets intéressants qui valent la peine d’être suivis. L’un d’eux est Valkyrie Elysium, qui a déjà une date de sortie sur PS4, PS5 et PC (via Steam). Il arrivera sur les plateformes Sony le 29 septembre et les utilisateurs de composants devront patienter encore un peu, jusqu’au 11 novembre 2022.

Valkyrie Elysium est décrit par Square Enix comme un RPG d’action avec une histoire pleine d’épopée, des scènes pleines de beauté et des « combats frénétiques » qui récupèrent le système d’attaque si caractéristique de la saga. L’œuvre donnera une nouvelle tournure à la mythologie nordique et mettra en vedette une Valkyrie à qui rien, peu, juste le salut du monde n’a été confié. Dans sa skin, nous devrons affronter « de nombreux ennemis » et utiliser toutes sortes d’armes et de magie pour empêcher l’avènement de Ragnarok. La bande-son sera fournie par Motoi Sakuraba (Golden Sun, Dark Souls) et la conception des personnages par Yuya Nagai (NieR : Automata).

Port de profil PSP Valkyrie

En plus de Valkyrie Elysium, Square Enix en a profité pour annoncer un portage de Valkyrie Profile : Lenneth pour PS4 et PS5. Le jeu, sorti en 2006 pour PSP, était à son tour une version portable de l’origine de la saga, l’original Valkyrie Elysium de 1999. Pour le moment, on ne sait pas quel genre d’améliorations viendront avec ce nouveau port, mais compte tenu que le titre PlayStation Portable n’avait guère d’améliorations jouables, personne ne devrait s’attendre à beaucoup plus qu’une augmentation de la résolution et de la fréquence d’images.

Valkyrie Profile: Lenneth sortira séparément, mais pourra également être acheté dans le cadre de l’édition numérique de luxe de Valkyrie Elysium, au prix de 74,99 €.