UK CMA ouvre une enquête sur l’accord Activision Blizzard de 69 milliards de dollars de Microsoft

En janvier dernier, Microsoft a annoncé son intention d’acquérir Activision Blizzard dans le cadre d’un accord d’une valeur record de 69 milliards de dollars. Cependant, l’accord est loin d’être conclu, car Microsoft fait face à des défis réglementaires. Cette semaine, un autre obstacle a été placé sur le chemin, alors que l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a annoncé son intention d’enquêter sur l’accord.

Le CMA du Kingdom-Uni a annoncé aujourd’hui qu’il avait ouvert une enquête préliminaire sur l’accord d’acquisition. L’enquête « examinera si l’accord pourrait nuire à la concurrence et entraîner de moins bons résultats pour les consommateurs, par exemple, via des prix plus élevés, une qualité inférieure ou un choix réduit », comme l’a rapporté CNBC.

La CMA a jusqu’au 1er septembre pour prendre une décision sur l’opportunité de passer à la phase suivante, qui comprendrait une enquête plus approfondie pour déterminer si le blocage de l’accord devrait être recommandé.

Au cours de cette phase d’enquête préliminaire, l’AMC sollicitera un avis extérieur sur l’accord et sur l’impact qu’il pourrait avoir sur l’industrie des jeux. L’invitation à commenter se termine le 20 juillet.

Netcost-Security déclare : Il s’agit d’une acquisition record pour l’industrie des jeux, et avec Microsoft étant l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde, cela allait toujours attirer des enquêtes. En septembre, nous devrions avoir une meilleure idée de la difficulté ou non de Microsoft à faire passer l’accord.