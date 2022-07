Dragon Ball Xenoverse 3 devrait arriver en 2024

Les jeux vidéo basés sur l’anime existent depuis presque aussi longtemps que le médium lui-même. De toutes ces adaptations, l’une des propriétés les plus connues pour réussir dans les jeux vidéo était Dragon Ball, Xenoverse 2 de 2016 étant particulièrement réussi. Il semble qu’une suite devrait arriver près d’une décennie plus tard en 2024.

Dans une réponse sur Twitter à un fan qui pose des questions sur un potentiel Dragon Ball Xenoverse 3, un initié de Dragon Ball ‘Geekdom101’ a révélé qu’une suite du jeu de combat 3D à succès de 2016 devrait sortir en 2024 – bien que, comme toujours, les plans puissent changer.

Comme mentionné, Dragon Ball Xenoverse 2 était l’un des titres les plus réussis de la franchise à ce jour, se vendant à plus de 8 millions d’exemplaires. De plus, le jeu continue de voir des mises à jour et des DLC à ce jour (même si la majorité d’entre eux est plutôt insignifiante).

Les fans d’anime sont un groupe dévoué, et les fans de Dragon Ball sont particulièrement passionnés. Il est donc excitant de voir que Xenoverse 3 pourrait être une réalité.

Espérons que le succès du deuxième jeu et le temps écoulé entre les entrées signifient que Xenoverse 3 sera plus grand et plus beau que jamais. Nous devrons attendre et voir.

