Un brevet Sony fait allusion à une plus grande intégration de la PS3 avec la PS5 à l’avenir

Sony Interactive Entertainment a déposé un brevet le 30 juin qui laisse entrevoir la possibilité que la société fasse une plus grande intégration de la PlayStation 3 dans la PlayStation 5. Comme d’habitude dans ces cas, les brevets n’indiquent pas que les idées disparaissent se matérialisent en quelque chose de tangible, donc il faut prendre l’information avec des pincettes et pour ce qu’elle est : une idée créative.

Le brevet s’appelle « Systèmes et méthodes pour convertir le code hérité en code mis à jour » et énumère un processus d’émulation qui permettrait apparemment l’utilisation d’anciens périphériques de console tels que la souris EyeToy PS et la console PSP GO. Par ailleurs, ils mentionnent quelque chose étiqueté « ancien lecteur de carte ». Cela semble être une référence aux cartes mémoire, bien que la PlayStation 3 ait été la première machine Sony à introduire un disque dur.

Dans l’image qui accompagne le brevet apparaît le dessin de la PlayStation Move, une manette similaire à la Wiimote qui est sortie sur PS3 pour tenter d’imiter le phénomène Wii. Plus tard, Sony a récupéré ces appareils et les a utilisés avec PlayStation VR, les lunettes de réalité virtuelle de la console.

Pas de rétrocompatibilité avec la PS3

Le nouveau PS Plus a intégré le service PlayStation Now dans l’abonnement Premium. En conséquence, une sélection de classiques PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 et PSP sont disponibles pour jouer sur les consoles modernes. Cependant, tous les jeux PS3 fonctionnent via le cloud. C’est-à-dire qu’il n’y a aucun moyen de les lire nativement. La raison en est que Sony n’a pas développé de logiciel pour émuler les titres de cette machine sur sa plate-forme de nouvelle génération.

Il y a quelques années, le patron de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, s’est moqué de la rétrocompatibilité, disant « qui voudrait jouer à ça », se référant aux anciens jeux de la série Gran Turismo. Le temps et les avancées de la Xbox dans ce domaine semblent avoir changé ou du moins nuancé cette vision.

Source | GameRant