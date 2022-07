Fortnite x Dragon Ball : la collaboration est réelle et arrivera bientôt

La collaboration très médiatisée de Fortnite et Dragon Ball est désormais une réalité, et nous le savons grâce à plusieurs fichiers qu’Epic Games a laissés non cryptés avec le patch le plus récent du jeu. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait sur Fortnite x Dragon Ball :

Fortnite x Dragon Ball : tout ce que l’on sait

Le mercredi 6 juillet 2022, le patch Fortnite 21.20 est arrivé dans le jeu. Il s’agit d’une mise à jour plus ou moins habituelle par rapport aux standards du jeu ; il a apporté avec lui de nouveaux skins, les missions d’Indiana Jones, et rien d’autre.

Il se trouve que, parmi toute l’avalanche de nouveaux fichiers ajoutés à Fortnite, plusieurs d’entre eux confirment la collaboration avec Dragon Ball. Un « dispositif de résistance » pour Fortnite Creative Mode qui est essentiellement une petite bouteille ou une capsule avec le logo Dragon Ball Capsule Corp dessus.

Le « récipient de résistance » pour Fortnite Creative avec le logo de Capsule Corporation

En d’autres termes : il y aura une collaboration entre Fortnite et Dragon Ball qui, au minimum, consistera en du contenu pour le Mode Créatif. Nous ne savons pas s’il existe actuellement plus de fichiers liés à Dragon Ball dans le jeu, comme des skins de personnages mythiques de la saga tels que Goku, Vegeta, Gohan ou Piccolo. S’il existe actuellement dans les fichiers du jeu, ce contenu serait crypté.

Il ne nous semblerait pas très déraisonnable que des skins des personnages cités plus haut ou d’autres de la même saga arrivent ; les collaborations dans Fortnite sont une constante. Récemment, le jeu a reçu un deuxième lot de skins d’un autre des manganimes les plus célèbres de tous les temps : Naruto.

Gaara, Orochimaru, Hinata et Itachi de Naruto Shippuden sont arrivés à Fortnite en juin 2022

Dans tous les cas, nous serons attentifs à vous informer de toute actualité qui pourrait survenir à cet égard, soit via une annonce officielle, soit via des fuites. En attendant, nous vous rappelons que dans notre guide Fortnite nous couvrons tous les angles du jeu ; Nous vous disons des choses comme où trouver tous les personnages ou comment améliorer les armes.

