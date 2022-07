Voici le nouvel ordinateur portable AOKZOE qui vise à rivaliser avec Steam Deck en termes de puissance et de fluidité

AOKZOE est le nouvel hybride entre console portable et PC qui vient concurrencer directement Steam Deck. Il s’agit d’un appareil portable avec les derniers composants AMD qui promet « l’expérience de jeu la plus fluide » et devrait être prêt à la vente en septembre 2022, à un prix encore à déterminer. Pour le moment, nous avons ses spécifications et une vidéo exécutant des titres comme Forza Horizon 5, Elden Ring ou Cyberpunk 2077 et que vous pouvez voir ci-dessous.

Nouvel ordinateur portable basé sur l’architecture AMD

Ainsi, AOKZOE entend révolutionner le jeu portable avec une architecture basée sur un processeur AMD Ryzen 7 6800U @ 6nm de TSC associé à une Radeon 680M, en plus d’avoir une RAM LPDDR5 de 32 ou 64 Go avec une fréquence de 6400 MHz (selon le modèle). ) et un écran de 8 pouces avec une résolution de 1920×1080 et le système sRGB, le tout sous le système d’exploitation Windows 11.

Au niveau des commandes, elle dispose de deux joysticks en position asymétrique d’une taille supérieure à ceux de la Nintendo Switch -selon ses propres créateurs-, d’une traverse numérique, de quatre boutons d’action, de deux gâchettes de chaque côté et de plusieurs boutons répartis autour de la l’écran comme Démarrer, Returnal et plus encore. On peut apprécier de généreuses ouïes de ventilation sur le dessus et à l’arrière, ainsi que deux haut-parleurs à l’avant qui peuvent facilement être recouverts par les mains du joueur.

Selon les responsables, ce nouvel appareil AOKZOE est capable de faire tourner des jeux comme Elden Ring à 60 fps ou Forza Horizon 5 à 100 fps avec une fluidité totale. Il faudra attendre son lancement pour vérifier les avantages de ce nouveau portable ; Il est prévu que les réservations soient activées au cours de ce mois de juillet, les personnes intéressées peuvent donc déjà s’inscrire sur son site officiel pour connaître ses dernières actualités.

Source | AOKZOE