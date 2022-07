Les remasters de GTA IV et Red Dead Redemption, au congélateur après le crash de GTA : The Trilogy

Les remasters du premier Red Dead Redemption et GTA IV sont très, très proches d’être une réalité. En fait, il est fort probable qu’ils finissent par l’être, mais toutes les informations de cette semaine indiquent que Rockstar les a mis au congélateur jusqu’à nouvel ordre. Le motif? Que s’est-il passé avec la plus récente compilation remasterisée de la société, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Selon de multiples sources, le développeur souhaite tirer un voile épais sur ce qui s’est passé et laisser les souvenirs de notre mémoire prendre un peu la poussière avant de tenter de récupérer quelques-uns des grands joyaux de son catalogue. Rockstar Games se concentrera sur d’autres projets avant de revenir sur les retours de Niko Bellic et John Marston, personnages emblématiques datant respectivement de 2008 et 2009. Espérons qu’au moins un de ces futurs projets soit celui qu’il ne faut pas nommer, celui auquel nous pensons tous depuis près de dix ans et celui que nous n’allons plus citer de peur de nous porter la poisse.

Qu’est-il arrivé à GTA : The Trilogy Definitive Edition ?

Loin d’être l’hommage que la saga méritait, cette Definitive Edition s’avère finalement plus décevante que définitive. C’est à quel point notre collègue Francisco J. Brenlla (alias Franchuzas) était retentissant dans l’analyse Netcost, où ces trois chefs-d’œuvre ne dépassaient pas 6. Dans les remasters, non seulement les trucs mythiques ont été éliminés et leurs thèmes musicaux ont été perdus les plus représentatifs, mais en plus de cela, le titre était injouable pendant des jours lors de son lancement en raison du crash du propre lanceur de Rockstar. Comme d’habitude au 21e siècle, cela a conduit au bombardement de révision correspondant (sabotage communautaire) et le développeur a même été contraint de retirer le jeu de la vente, ce qui ne s’était produit qu’avec Cyberpunk 2077.

Tout cela accompagné de problèmes techniques, de bugs et de litiges juridiques dus à différentes licences expirées qui se trouvaient encore dans les fichiers de titres. La guerre entre les modders et Take Two a été féroce dans les tribunaux et les réseaux. Il convient de noter qu’au moins Rockstar a tenu compte des commentaires de la communauté, a accepté de ramener les originaux dans les stores numériques et les a même donnés aux acheteurs de GTA Trilogy. Une offrande de paix avec laquelle il espérait calmer le jeu et entamer le long chemin de la rédemption, qui consiste à ne plus faire de remasters, du moins pour l’instant.

