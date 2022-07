Ventes Nintendo Switch : 10 jeux que vous pouvez acheter à un prix très bas

Mario + Rabbids: Sparks of Hope sortira le 20 octobre exclusivement sur Nintendo Switch. A défaut de quelques mois pour son lancement, ceux qui n’ont pas encore essayé le premier opus ont la possibilité de le faire à tout petit prix. Mario + Rabbis : Battle Kingdom est disponible à seulement 9,99 euros, mais si la stratégie n’est pas votre truc, vous pouvez toujours opter pour d’autres produits qui sont en vente ces jours-ci.

Le football manager par excellence est en vente. Football Manager 2022 Touch peut être obtenu avec une réduction de 50 %, tandis que Syberia 1&2, Limbo ou Lumo sont à environ 90 % de réduction. Comme il y a beaucoup de variété, vous trouverez sûrement un jeu vidéo qui pourrait vous intéresser. Sans plus tarder, dans les offres !

Les meilleures offres de la semaine sur Nintendo Switch

Mario + Lapins Crétins : Battle Kingdom pour 9,99 euros (50% de réduction)

Football Manager 2022 Touch pour 19,99 euros (50% de réduction)

Syberia 1&2 pour 2,44 euros (93% de réduction)

et, Votre Grâce pour 2,51 euros (85% de réduction)

Call of Juarez: Gunslinger pour 7,99 euros (60% de réduction)

Blacksad pour 9,99 euros (75% de réduction)

Lumo pour 1,99 euros (90% de réduction)

À l’intérieur pour 1,99 euros (90% de réduction)

No More Heroes pour 9,99 euros (50% de réduction)

Spelunky 2 pour 11,99 euros (40% de remise)

Chez Netcost, nous passons en revue chaque semaine les meilleures offres sur les différentes plateformes. Cyberpunk 2077, le titre de jeu de rôle des créateurs de The Witcher 3: Wild Hunt, est à moitié prix dans les soldes d’été Steam. De plus, dans cet article, vous pouvez découvrir certaines des offres les plus remarquables sur les consoles Xbox.