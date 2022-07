Le shooter mix de Toy Story et Call of Duty qui fait le tour du monde

La dernière sensation de la scène indépendante est le jeu de tir Toy Story. Ou bien, presque. Hypercharge : Unboxed, c’est ainsi qu’il s’appelle, n’a pas la licence de film Pixar, mais il s’en rappelle irrémédiablement. Dans Hypercharge, nous nous mettons dans le skin d’une figurine articulée semblable aux petits soldats verts d’Andy. Bien que le jeu soit disponible sur Steam et Nintendo Switch depuis un certain temps, il a joué dans l’un de ces cas étranges dans lesquels il n’est devenu connu que deux ans après sa sortie, cette fois motivé par son annonce pour Xbox.

Développé (et distribué) par Digital Cybercherries, dans Hypercharge : Unboxed, nous affrontons d’autres figurines d’action dans d’énormes scénarios liés au monde des jouets. Une sorte de ToysRU, une chambre d’enfant, le jardin avec un bac à sable et des balançoires de la maison américaine classique… En eux, et comme s’il s’agissait d’une sorte de mode horde, nous nous consacrerons à vider le chargeur pendant qu’ils mélangent d’abord et la troisième personne d’une manière très curieuse. Il a également un mode coopératif en ligne et local.

Un jeu qui rend hommage aux années 90

« Nous sommes cinq adultes qui ont créé le jeu dont ils rêvaient dans leur enfance, où vous pouvez jouer comme si vous étiez une figurine d’action », ont expliqué ses créateurs sur les réseaux, dans lesquels ils encouragent également les gens à s’inscrire à une bêta pour Xbox. . Il a des mécanismes d’exploration, de création de base, des références à de nombreuses marques des années 90 comme Beyblade, LEGO et ToysRUS, PvP et PvE… Sur Steam, il a plus de 2 000 critiques très positives et il a un prix de 14,27 euros .

Selon Digital Cybercherries, plus de 20 000 personnes se sont inscrites à la newsletter Xbox et leurs vidéos cumulent déjà des millions de vues sur les réseaux sociaux. Hypercharge: Unboxed est passé d’un autre jeu de tir indépendant enterré dans le genre à un phénomène viral.