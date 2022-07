Ce qu’il reste d’Edith Finch pour obtenir une version native PS5 / Series X

Ce qu’il reste d’Edith Finch est un «simulateur de marche» primé axé sur la narration qui en a surpris beaucoup lors de sa sortie initiale en 2017. Depuis lors, le jeu a été porté sur toutes sortes de systèmes, du Switch à même iOS. Grace à Taïwanais classement, nous savons maintenant que les versions PS5 et Xbox Series X sont en route.

Comme l’a découvert TwistedVoxel, le comité de notation des jeux taïwanais a récemment ajouté une liste pour les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S de What Remains of Edith Finch. Nous savons très peu de choses sur cette version sinon, bien que compte tenu de son inclusion dans le tableau des évaluations, il est prudent de supposer qu’il s’agira de versions de nouvelle génération sur mesure, ce qui indique que le matériel des nouveaux systèmes peut être plus pleinement utilisé.

Bien sûr, What Remains of Edith Finch n’est pas le jeu le plus exigeant et bénéficie peu d’un coup de pouce à 60 images par seconde et au-delà, mais même ainsi, la direction artistique du jeu et la composition des décors bénéficieront certainement d’un coup de pouce en résolution.

Il sera intéressant de voir si cette version améliorée est offerte gratuitement aux propriétaires actuels du jeu. Nous devrons attendre et voir l’annonce officielle.

