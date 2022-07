Monster Hunter Rise expédie 10 millions d’unités alors que Sunbreak dépasse les 2 millions

Monster Hunter Rise est sorti l’année dernière sur Switch avec un succès explosif. L’extension très attendue « Sunbreak » du jeu n’est sortie que depuis une semaine, mais pendant cette période, il a déjà réussi à expédier 2 millions d’unités.

Faisant l’annonce via un communiqué de presse, Capcom a révélé que « Monster Hunter Rise: Sunbreak, l’extension premium massive de Monster Hunter Rise pour Nintendo Switch et PC, a expédié 2 millions d’unités dans le monde ».

Étant donné que Monster Hunter Rise Sunbreak n’a été lancé que le 29 juin et que les joueurs doivent posséder le jeu de base pour accéder à l’extension, 2 millions d’unités en moins d’une semaine est une réalisation majeure.

Capcom a également proposé des chiffres mis à jour pour d’autres titres de la franchise, révélant que Monster Hunter Rise a officiellement expédié plus de 10 millions d’unités depuis son lancement en mars 2021. Rise est également venu sur PC plus tôt cette année, donnant au jeu une belle augmentation des ventes et aidant pour atteindre des chiffres aussi impressionnants si rapidement.

Monster Hunter World de 2018, quant à lui, a expédié 21 millions d’unités stupéfiantes, maintenant la position du jeu en tant que titre Capcom le plus vendu de tous les temps. Là encore, avec la rapidité avec laquelle Rise et Sunbreak « montent » dans les rangs, il est tout à fait possible qu’à cette époque l’année prochaine, Monster Hunter Rise soit le plus grand jeu de Capcom de tous les temps.

