Le spin-off de Stranger Things sera 1000% différent et ne comportera pas les personnages actuels

Les frères Duffer ont reparlé du spin off de Stranger Things. Les créateurs de la série sont passés par Happy Sad Confused, un podcast de Josh Horowitz, et tous deux ont répété que le spin-off sera « 1000% différent » de la série actuelle. De plus, cette fois, ils ont ajouté qu’ils souhaitaient avoir un nouveau réalisateur et que l’histoire n’aurait rien à voir avec les personnages actuels :

« Nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles il s’agirait d’un spin-off d’Eleven, ou à propos de Steve et Dustin, ou à propos d’un enfant avec un numéro différent », ont admis les Duffers. « Cela ne nous semblait pas intéressant car nous l’avons déjà fait et nous avons passé des heures à l’explorer. Le spin-off sera très différent. L’histoire sera liée au monde de Stranger Things, mais la chose vraiment importante sera pas être sa connexion mais l’histoire elle-même. Plus importante est la sensibilité narrative de celle-ci.

« J’espère que nous trouverons la bonne personne à qui passer le relais pour faire plus de choses », ont-ils tous deux dit à propos du changement de réalisateur (et peut-être de showrunner ?). Ces dernières semaines, les deux showrunners avaient déjà lâché que le spin-off serait « très différent de ce que tout le monde attend, y compris Netflix ». Ils ont même parlé du moment où ils commenceront à travailler dessus et de la façon dont l’idée est née.

Quand sera-t-il fait et d’où vient le spin off ?

« Nous travaillerons sur le spin off de Stranger Things en parallèle de la saison 5 de la série, mais nous n’enregistrerons pas les deux en même temps. Nous ne commencerons à plonger dans le premier que lorsque nous aurons terminé l’histoire originale », ont-ils déclaré. à propos de la date. Et quant à l’origine du spin off, tous les regards se tournent vers Finn Wolfhard, l’acteur qui incarne Mike Wheeler dans la série. « Il est venu et nous a dit quel spin-off serait cool. Il n’essayait pas de nous vendre quoi que ce soit. Il a juste fait le commentaire et nous nous sommes en quelque sorte regardés et nous avons demandé comment diable nous ne l’avions pas vu. Il y a encore beaucoup d’histoires à raconter dans le monde de Stranger Things. De nouveaux mystères, de nouvelles aventures et des héros inattendus. »

Quant à la fin de Stranger Things que l’on connaît tous, nous avons décomposé ces dernières heures la saison 5 en 5 clés : date, durée, saut dans le temps… Pour tous ceux qui escaladent les murs après avoir terminé le tome 2 de le quatrième.

Source | Heureux Triste Confus