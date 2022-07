Star Wars Ahsoka : Faut-il voir Rebels pour en profiter ?

Après Le The Book Of Boba Fett, Lucasfilm prépare un deuxième spin-off de The Mandalorian. Il s’agit de Star Wars : Ahsoka, une série originale mettant en vedette Rosario Dawson, dans laquelle elle incarnera à nouveau le Padawan d’Anakin Skywalker. Cette production sauvera plusieurs des personnages de la série animée Star Wars : Rebels, mais faudra-t-il la voir avant pour comprendre l’histoire dans son intégralité ?

Natasha Liu Bordizzo, qui deviendra Sabine Wren, a répondu à cette question : « Beaucoup de gens n’ont pas vu Rebels. C’est super de l’avoir vu », mais c’est « un chapitre autonome ». Dans la lignée des autres produits de la saga, les followers les plus fidèles pourront mieux relier les points, mais ceux qui n’ont pas suivi l’intrigue de Rebels ne manqueront pas la vue d’ensemble.

Dans une interview avec Empire Magazine, Rosario Dawson elle-même a répondu à cette question de la manière suivante. David [Filoni] et Jon [Favreau] poursuivent Star Wars d’une manière qu’ils peuvent être [entregas] indépendant, mais cela vous donne aussi envie de plus. Il y a eu deux fois où [Ahsoka] Il est apparu en mission, vous avez donc été témoin de la façon dont il interagit avec les gens.

Ahsoka Tano dans Star Wars : Rebels

À peu près à la même époque que The Mandalorian

Star Wars : Ahsoka se déroule dans la même chronologie que The Mandalorian, ce qui indique que nous sommes dans un cadre où l’Empire Galactique est déjà tombé. Palpatine est mort (entre guillemets), Tarkin n’est pas parmi les vivants et Vader a disparu pour faire place à Anakin dans la mort. Celui qui reste est le Grand Amiral Thrawn, un grand méchant de la saga qui avait beaucoup à dire dans Rebels.

Cette nouvelle série sera diffusée sur Disney+ en 2023. La saison 3 de The Mandalorian arrivera en premier, prévue pour février prochain. Cette année, le 31 août, ce sera au tour de Star Wars : Andor.

Source | BD