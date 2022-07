Les jeux PS Plus gratuits de juillet 2022 sont désormais disponibles sur PS4 et PS5

Si vous êtes abonné PS Plus, c’est le moment de réclamer les jeux gratuits de juillet 2022. Jusqu’au 2 août prochain, vous avez la possibilité de réclamer les jeux vidéo suivants : Crash Bandicoot 4 : It’s About Time (PS4 et PS5), The Dark Pictures Anthology : Man of Medan (PS4) et Arcadegeddon (PS4 et PS5).

Les jeux PS Plus gratuits sont désormais disponibles sur PS4 et PS5 pour juillet 2022

Crash Bandicoot 4: It's About Time – Du 6 juillet au 2 août à 11h00 (CEST).

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – Du 6 juillet au 2 août à 11h00 (CEST).

Arcadegeddon – Du 6 juillet au 2 août à 11h00 (CEST).

PlayStation Plus Collection, une collection de titres PS4 pour les abonnés sur PS5

Au-delà des jeux gratuits que PS Plus propose au cours du mois de juillet 2022, les utilisateurs abonnés au service sur PS5 ont la possibilité d’accéder à un catalogue de 20 titres « définitifs » de la machine de génération précédente de Sony. Bien que les abonnements Extra et Premium incluent les jeux PS4, ceux qui ne paient que pour Essential peuvent toujours accéder à la PlayStation Plus Collection : ce sont tous les jeux vidéo disponibles.

Jeux inclus dans PS Plus Collection

Depuis les studios PlayStation

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us remasterisé

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

jeux tiers

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

Vous pouvez lire tous les détails sur les différents abonnements