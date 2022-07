Chris Hemsworth, méconnaissable dans ses premières photos leakées de Mad Max : Furiosa

Mad Max: Furiosa, la préquelle du hit de 2015 Mad Max: Fury Road, tourne actuellement avec l’actrice Anya Taylor-Joy en tant que rôle principal, une jeune version du personnage de Furiosa joué il y a quelques années par Charlize Theron. Même s’il ne sera pas le seul nom marquant du casting du film, puisque Chris Hemsworth, Angus Sampson, Nathan Jones, Tom Burke et Goran D. Kleut apparaîtront également. Et c’est justement Chris Hemsworth qui tient la vedette dans le nouveau leak de Mad Max : Furiosa, puisqu’on a les premières photographies de l’acteur sur le tournage du tournage, avec une apparence totalement méconnaissable.

Chris Hemsworth : seigneur de guerre

Ainsi, et grâce à ces nouvelles photographies du plateau de tournage avec la première apparition d’Hemsworth, nous pouvons voir que l’acteur australien qui présente Thor : Love and Thunder en salles cette semaine apparaîtra avec un look très différent de celui auquel nous sommes habitués dans ses films. Bien sûr, le costume reste un mystère, même si on peut déjà voir qu’il portera les cheveux longs et une grande barbe rousse.

Chris Hemsworth jouera Dementus, un chef de guerre post-apocalyptique d’un dangereux gang de motards. Le synopsis officiel de Mad Max : Furiosa se lit comme suit : « Alors que le monde s’effondre, la jeune Furiosa (Anya Taylor-Joy) est arrachée à la place verte de nombreuses mères et tombe entre les mains d’une grande horde de motards dirigée par le Seigneur de la guerre des déments (Chris Hemsworth). En visitant le Wasteland, ils rencontrent la Citadelle présidée par Immortan Joe (Tom Burke). Alors que les deux tyrans se battent pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves tout en rassemblant les moyens de retrouver le chemin du retour. »

Mad Max : Furiosa devrait sortir en salles le 24 mai 2024.

Source | ScreenRant