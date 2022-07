Skull and Bones est toujours vivant et sera présenté en profondeur cette semaine

Skull and Bones vit. Ubisoft présentera son offre en détail dans le cadre d’une édition spéciale d’Ubisoft Forward prévue le 7 juillet à 20h00 (CEST). « Nous offrirons un aperçu approfondi du prochain jeu de pirates multijoueur en monde ouvert inspiré de l’océan Indien pendant les années dorées de la piraterie. »

La dernière fois que nous avons entendu parler de lui, c’était en mars. Le studio a lancé un programme de test avec la communauté pour mettre une première version du projet entre les mains des joueurs. Naturellement, toutes les impressions sont restées sous un NDA strict.

Si nous regardons plus loin en arrière, nous trouvons sa date de révélation, un E3 2017 où il a partagé la scène avec d’autres jeux qui n’ont pas encore vu le jour sur le marché, comme Beyond Good and Evil 2. date qui n’a pas pu tenir. Les retards incessants et la crise sanitaire de 2020 ont conduit le jeu à rester dans le silence informationnel. Maintenant, il semble que nous connaîtrons leurs plans dans un avenir immédiat.

À quelle heure la présentation Skull and Bones commencera-t-elle dans le monde entier ?

France : à 20h00

Argentine : à 15h00

Bolivie : à 14h00

Brésil : à 17h00

Chili : à 14h00

Colombie : à 13h00

Costa Rica : à 12h00

Cuba : à 14h00

Equateur : à 13h00

El Salvador : à 12h00

États-Unis (Washington DC) : à 14h00

États-Unis (PT) : à 11h00

Guatemala : à 12h00

Honduras : à 12h00

Mexique : à 13h00

Nicaragua : à 12h00

Panama : à 13h00

Paraguay : à 14h00

Pérou : à 13h00

Porto Rico : à 14h00

République Dominicaine : à 14h00

Uruguay : à 15h00

Venezuela : à 14h00

Source : Ubisoft