Les Mods les plus incroyables de Red Dead Redemption 2

L’un des indicateurs du succès d’un jeu vidéo est le nombre de mods qui l’entourent. Une communauté satisfaite d’un jeu est généralement assez encline à créer du contenu pour ce jeu, que le développeur du titre le veuille ou non. Red Dead Redemption 2 est l’un des plus grands succès de Rockstar Games, et bien qu’ils n’aiment généralement pas beaucoup que les gens touchent leurs jeux, la vérité est qu’il existe un grand nombre de mods très intéressants pour ce jeu si vous avez la version PC. Voici quelques-uns des meilleurs :

Mods graphiques

Chaque bon jeu digne de ce nom finit par être boosté par des mods qui tirent le meilleur parti des graphismes. Et RDR2 ne pouvait pas être moins cher. Il existe de nombreux mods graphiques pour ce titre de Rockstar Games, mais ces trois-là sont les meilleurs :

ReShade Photorealistic

Ce mod n’affecte guère les performances du jeu, car il est assez bien optimisé. Reshade Photorealistic améliore les couleurs, le mappage des tons, les ombres et la netteté globale des scènes.

Vestigia

Vestigia est l’un des ajouts les plus récents à Red Dead Redemption 2. L’idée de ce mod est d’améliorer considérablement les phénomènes atmosphériques et les effets qui leur sont associés. Un bon moyen de donner du réalisme au jeu en améliorant substantiellement des éléments comme le brouillard, les blizzards ou encore l’effet du vent.

RealityFX

Ce dernier mod graphique que nous allons vous montrer est une création de l’utilisateur DubStepZz. Fondamentalement, son objectif a été d’aller encore un peu plus loin que ce que nous avons vu dans le premier mod. Le jeu a l’air incroyable avec son pack de shaders lorsqu’il est rendu en haute résolution. Bien sûr, à cette occasion, l’ordinateur que le moddeur utilise pour exécuter le jeu ne peut pas être considéré comme bon marché.

Mods de jeu

Si vous en avez assez de jouer à ce titre ou si vous cherchez à donner une touche différente à vos jeux, voici quelques mods qui peuvent complètement révolutionner votre façon de jouer :

Montgolfière

L’histoire de Red Dead Redemption 2 se déroule en 1899 et l’avion n’a été inventé que quelques années plus tard. Cela indique-t-il alors que nous nous retrouvons sans voir la carte du jeu d’en haut ? Eh bien non, car le mod Hot Air Balloon va nous offrir la possibilité de monter au sommet en montgolfière.

Jouer comme un animal

Et non, nous ne parlons pas des barbaries que vous pouvez faire dans le jeu. Si vous vous ennuyez à porter Arthur, vous pouvez utiliser des mods pour changer de point de vue et devenir n’importe quel PNJ. Et c’est là qu’être un animal prend tout son sens. Les vols en montgolfière donnent-ils le vertige ? Alors essayez d’être un aigle. Ce processus peut être effectué avec différents mods. L’un est Switch Models et l’autre est Simple Trainer de Lenny.

Slow Motion

Si vous êtes fan des effets Matrix, ce mod est fait pour vous. Simple Slow Motion vous permet de mettre le jeu au ralenti afin que vous puissiez profiter de la physique du moteur de jeu. De plus, le mod a une fonction spéciale, Deadeye, qui est utilisée pour visualiser les échanges de tirs d’une manière unique. L’effet n’entre pas automatiquement, mais nous devrons l’activer nous-mêmes en appuyant sur une touche.