Ubisoft Forward revient en septembre « avec plusieurs jeux » et des annonces

Ubisoft Forward est de retour. Le cadre de présentation de la compagnie de gala sera de retour le 10 septembre à 21h00 (CEST). Dans une brève déclaration, ils confirment que nous pouvons nous attendre à « des nouvelles jamais vues auparavant, des gameplays, des révélations et bien plus encore ». Ils soulignent qu’ils montreront « plusieurs jeux et projets d’équipes Ubisoft du monde entier ».

La vérité est que son portefeuille de projets à l’horizon est vaste. Avatar : Frontiers of Pandora est peut-être le plus important. Massive Entertainment, les créateurs de The Division, travaillent sur un jeu de nouvelle génération basé sur l’univers massif de James Cameron. En revanche, Beyond Good and Evil 2 reste accroupi en attendant de partager des nouvelles avec la communauté. La présentation de Michel Ancel lors de l’E3 2017 est loin.

Ubisoft Forward peut être suivi via les chaînes officielles de l’entreprise sur YouTube, Twitch et son site officiel. Il y aura une édition alternative le 7 juillet qui mettra entièrement en vedette Skull and Bones; oui, les bateaux pirates sont de retour.

À quelle heure commencera Ubisoft Forward dans le monde entier ?

France () : à 21h00

France (îles Canaries) : à 20h00

Argentine : à 16h00

Bolivie : à 15h00

Brésil : à 18h00

Chili : à 15h00

Colombie : à 14h00

Costa Rica : à 13h00

Cuba : à 15h00

Equateur : à 14h00

El Salvador : à 13h00

États-Unis (Washington DC) : à 15h00

États-Unis (PT): à 12h00

Guatemala : à 13h00

Honduras : à 13h00

Mexique : à 14h00

Nicaragua : à 13h00

Panama : à 14h00

Paraguay : à 15h00

Pérou : à 14h00

Porto Rico : à 15h00

République Dominicaine : à 15h00

Uruguay : à 16h00

Venezuela : à 15h00

Source : Ubisoft