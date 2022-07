CoD Warzone, saison 4 : détruire sans viser avec le retour d’une célèbre mitraillette

La saison 4 de Call of Duty : Warzone aux côtés de Vanguard s’accompagne d’une réinitialisation de la puissance de certaines armes de l’arsenal. Le rôle principal ces derniers mois a été pris par les armes de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, certains joueurs trouvent que certains classiques sont toujours à la hauteur. Parmi eux, nous soulignons le Modern Warfare MP5, une bête de Verdansk qui détruit également en combat rapproché par Caldera et Fortune’s Keep. Nous vous proposons les modifications nécessaires pour en faire une bête.

C’est le MP5 qui détruit à Caldera

Canon : silencieux intégré monolithique

Pièce jointe : Poignée avant mercenaire

Magazine: magazines de 45 coups

Laser : laser de 5 mW

Crosse : pliante FTAC

Les vétérans seront bien conscients du potentiel du MP5 avec ces accessoires. C’est le modèle presque standard pour ceux qui renoncent à utiliser le judas en fer. En fait, c’est aujourd’hui une arme idéale pour détruire vos ennemis en tirant de la hanche. Le laser de 5 mW et la crosse compacte le rendent efficace dans ce domaine tout en donnant au joueur de l’agilité.

En revanche, la décision de l’accouplement repose entièrement sur vos goûts. Nous avons opté pour le silencieux vu ses avantages en cachant la position. Si vous préférez, vous pouvez choisir le mini canon FSS pour trouver un point de vitesse de plus dans le personnage, au prix de le perdre dans la cadence des balles.

Idéalement, vous devriez accompagner cette arme avec des avantages tels que le pas léger. Nous chercherons toujours à être les premiers à localiser l’ennemi et à pouvoir nous échapper lorsque la situation l’exige. En tant que deuxième arme, tout dépend de votre style de jeu. Dans notre cas, nous avons opté pour le kar98k classique de Modern Warfare, agile dans les distances moyennes et efficace dans les combats longs.

Source : fait maison