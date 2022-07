Le Xbox Game Pass et ses jeux de juillet 2022 éteignent la chaleur estivale : Peppa Pig, Paw Patrol, Yakuza…

Le thème de la sécheresse est cyclique chaque été, mais pas sur Xbox Game Pass. Le service Microsoft continue d’en rajouter et vient d’annoncer tous les jeux qui arriveront dans son catalogue durant la première quinzaine de juillet. Un total de treize noms, parmi lesquels le retour de la saga Yakuza se démarque, des expériences narratives comme Last Call BBS ou Road 96, et des propositions qui raviront les plus petits de la maison, comme Peppa Pig ou Paw Patrol.

Jeux de juillet 2022 sur Xbox Game Pass

Voici la liste complète des jeux à venir sur Xbox Game Pass en juillet 2022, dont cinq sont disponibles dès maintenant :

House Flipper (console, PC et Xbox Cloud) – Disponible maintenant

Dernier appel BBS (PC) – Disponible maintenant

Yakuza 0 (console, PC et Xbox Cloud) – Disponible maintenant

Yakuza Kiwami (console, PC et Xbox Cloud) – Disponible maintenant

Yakuza Kiwami 2 (console, PC et Xbox Cloud) – Disponible maintenant

DJMax Respect V (console, PC et Xbox Cloud) – 7 juillet

Matchpoint : Championnats de tennis (console, PC et Xbox Cloud) – 7 juillet

Road 96 (console, PC et Xbox Cloud) – 7 juillet

Escape Academy (console et PC) – 14 juillet

Mon amie Peppa Pig (console, PC et Xbox Cloud) – 14 juillet

Submerger (PC) – 14 juillet

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (console, PC et Xbox Cloud) – 14 juillet

PowerWash Simulator (console, PC et Xbox Cloud) – 14 juillet

Les jeux quittent le Game Pass en juillet 2022

Mais comme toujours, les poulets qui entrent sont ceux qui sortent. Nous avons jusqu’au 15 juillet 2022 pour profiter des noms suivants :