Le co-créateur de Halo travaillera sur une nouvelle campagne Battlefield au studio de Seattle

En octobre 2021, suite à la fermeture de son propre studio indépendant, le co-créateur de Halo, Marcus Lehto, a rejoint EA pour former un tout nouveau studio. En fin de compte, le studio EA Seattle nouvellement créé se concentrera principalement sur Battlefield, cherchant à fournir de nouvelles campagnes solo ou potentiellement coopératives.

Battlefield était autrefois bien connu pour ses campagnes, mais après Battlefield 4, EA a commencé à se méfier de l’idée de jeux solo. Plutôt que de créer un grand arc narratif avec des moments précis, DICE a commencé à s’attaquer au côté solo de Battlefield, menant à des campagnes épisodiques plus petites qui ressemblaient plus à des missions de didacticiel pour différents scénarios de carte, plutôt qu’à quelque chose de grandiose et cinématographique. comme Bad Company. Après cela, plus de ressources ont été poussées vers le côté multijoueur, mais comme nous l’avons vu avec Battlefield 2042 récemment, mettre tous vos œufs dans le même panier peut conduire à des résultats désastreux.

Dans le nouveau studio de Seattle, dirigé par le co-créateur de Halo, Marcus Lehto, EA cherchera à créer « des histoires riches et passionnantes avec des personnages mémorables et des expériences puissantes dans l’univers Battlefield », selon une récente offre d’emploi. Le travail nécessite spécifiquement un directeur de la conception, qui sera responsable de la conception de la mission et de la narration, de la mécanique et des autres systèmes du jeu.

Rien n’a encore été annoncé, mais DICE a apparemment un plan sur trois ans pour sauver la franchise Battlefield. Ramener des campagnes cinématographiques et bien polies pourrait être un bon pas vers cet objectif. Pour l’instant cependant, DICE maintient que son seul objectif en ce moment est Battlefield 2042, donc quoi que ce nouveau studio de Seattle ait prévu, il reste probablement encore quelques années.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet: Peut-être pouvons-nous enfin obtenir la suite de Bad Company que les fans ont demandée au cours de la dernière décennie, plutôt qu’un autre jeu de tir semi-futuriste ou de l’époque de la guerre mondiale.