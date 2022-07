Xbox Games With Gold n’inclura plus de jeux Xbox 360 à partir d’octobre

Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Live Gold peuvent accéder à un certain nombre de titres gratuits sur une base mensuelle. Dans le cadre de l’adhésion, Games With Gold inclut des jeux de toutes les générations précédentes de la plate-forme. Cependant, ceux de Redmond ont envoyé un message les informant qu’à partir du 1er octobre, ils n’offriront plus de jeux vidéo Xbox 360. Selon le communiqué, « ils ont atteint la limite de leur capacité ».

À partir du 1er octobre 2022, les jeux disponibles pour les membres Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Live Gold via Games With Gold n’incluront plus les titres Xbox 360. « Nous avons atteint la limite de notre capacité à inclure des jeux Xbox 360 dans le catalogue. » Cependant, ajoutent-ils, ils continueront à proposer « des titres et des offres Xbox One passionnants chaque mois ».

Tout cela n’affectera pas les jeux 360 que vous avez téléchargés avant octobre 2022. « Les titres Xbox 360 que vous échangez via Games With Gold avant cette date apparaîtront sur votre compte », que vous restiez abonné ou non.

Bonnes affaires sur les jeux Xbox

Tout n’est pas les soldes d’été Steam, également sur le reste des plates-formes, il met à la disposition de la communauté une série d’offres qui méritent d’être prises en compte. Chez Netcost, nous avons compilé certaines des bonnes affaires que vous pouvez trouver en ce moment à prix réduit, des jeux comme Rayman 3 HD, Metal Gear Solid : Peace Walker HD, Metal Gear Rising : Revengeance, TimeSplitters et bien plus encore. Ne manquez aucune des offres de ce lien.

Ces ventes Xbox seront actives jusqu’au 12 juillet, vous avez donc encore quelques jours pour décider des titres que vous souhaitez ajouter à votre bibliothèque.

Source | Xbox