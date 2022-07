Skyrim Together Reborn sort cette semaine

Les moddeurs travaillent depuis des années sur l’activation du multijoueur coopératif pour Skyrim sous diverses formes, comme Skyrim Together et Tamriel Online. Plus tard cette semaine, le mod multijoueur Skyrim le plus prometteur à ce jour sera lancé – Skyrim Together Reborn.

Skyrim Together Reborn est une mise à jour de la version 1.0 de Skyrim Together, marquant la sortie officielle du mod. Comme son nom l’indique, le mod permettra le multijoueur dans Skyrim, permettant jusqu’à 5 joueurs d’explorer et de faire des quêtes ensemble. Le mod gérera même la synchronisation des quêtes afin que tout le monde progresse ensemble.

À l’origine, Skyrim Together Reborn était censé avoir une version bêta avant la version finale, mais après quelques améliorations de dernière minute, l’équipe de développement a décidé qu’elle pouvait peaufiner les choses et passer directement à la version 1.0.

Comme pour tout mod ambitieux, il y aura des bizarreries et tout ne fonctionnera pas parfaitement à tout moment. Dans cet esprit, si vous envisagez de le télécharger, ne vous attendez pas à une expérience multijoueur ultra raffinée. Il y aura probablement des problèmes, comme des erreurs de réseau ou des plantages pendant la lecture. Les développeurs résoudront les problèmes persistants après le lancement, mais comme pour la plupart des mods, l’équipe se compose principalement de bénévoles qui font cela comme un travail d’amour pendant leur temps libre, donc de la patience sera nécessaire.

Skyrim Together Reborn sera disponible sur Nexus Mods à partir du 8 juillet à 16h GMT.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet: Cela fait un moment que je n’ai pas essayé Skyrim Together pour la dernière fois, c’est donc formidable de voir que le mod sort et a été mené à son terme. Chercherez-vous à l’installer pour certains Skyrim coopératifs ce week-end?