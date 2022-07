Diablo Immortal gagne toujours 1 million de dollars par jour

À présent, vous devriez savoir que les fans de Diablo ne sont pas satisfaits de Diablo Immortal. La plupart des gens considèrent qu’il s’agit d’une saisie d’argent, ce qui est difficile à contredire étant donné que vous pouvez dépenser bien plus de 100 000 $ pour maximiser votre personnage. Pourtant, il semble que certaines personnes ne voient pas d’inconvénient à dépenser autant, car le jeu rapporte encore plus d’un million de dollars un mois après sa sortie.

Selon l’analyse d’AppMagic (via MobileGamer), Diablo Immortal a accumulé plus de 10 millions de téléchargements au cours de son premier mois. Pour mettre les choses en perspective, Diablo 3 a mis six semaines pour rassembler 10 millions de joueurs. Néanmoins, il convient de noter que Diablo Immortal est un jeu F2P disponible pour de nombreuses plates-formes, alors que Diablo 3 n’était initialement disponible que pour PC. La plupart des téléchargements proviennent des États-Unis.

Au cours du premier mois, le jeu a généré 49 millions de dollars, ce qui se traduit par une moyenne de 1,63 million de dollars par jour. Pour le moment, le jeu ne génère pas autant de revenus, mais il rapporte tout de même plus d’un million de dollars par jour. Comparé à d’autres grandes adresses IP mobiles comme Apex Legends, Diablo Immortal a fait presque cinq fois plus sur une période comparable. Comme les téléchargements, les joueurs américains contribuent le plus aux revenus du jeu.

Actuellement assis à un score utilisateur de 0,3 Metacritic, Immortal est l’un des jeux les moins bien notés par les utilisateurs sur le site. Cependant, les critiques n’étaient pas aussi punitives, le jeu se situant à un score global de 59.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Avez-vous essayé Diablo Immortal ? Y avez-vous mis de l’argent ?