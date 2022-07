Thegrefg Révèle Combien D'argent Il Gagne Avec Son Skin Fortnite

Deux millions et demi de personnes. À son époque, TheGrefg avait deux millions et demi de personnes qui regardaient alors qu’il présentait sa propre skin pour Fortnite depuis sa chambre. Un skin pour lequel il ne gagnerait peut-être pas autant d’argent qu’on pourrait le penser après de tels chiffres. C’est ce qu’il a lui-même raconté dans Club 113, le podcast Goorgo, Nil Ojeda et Werlyb.

« Pour chaque personne qui achète mon skin, je ne prends pas d’argent. Voyons, j’ai un peu peur d’en parler parce que peut-être qu’ils le voient d’Epic Games ou de Fortnite et disent ‘c’est quelque chose que je contracte et que tu peux’ Je ne dis pas ‘, mais je pense que pour autant que je vais le dire, je peux le dire », a commencé à expliquer le streamer. « Mais ce n’est pas que n’importe qui dans le monde achète ma skin et une partie va à TheGrefg. Non, cela ne fonctionne qu’avec des personnes qui achètent le skin et qui vous soutiennent également dans le store avec le code du créateur. Donc, si un Allemand aime ma skin et achète le skin de TheGrefg, je prends zéro ».

De le skin TheGrefg à La Velada de Ibai

Le skin de TheGrefg était inspirée de Goku / Kakarot, le protagoniste de Dragon Ball, et avait des sphères qui évoquaient les boules de dragon du manga mythique d’Akira Toriyama. C’était un skin réactif (c’est-à-dire qu’il changeait au fur et à mesure que les jeux progressaient) et coûtait entre 2 000 et 3 000 V-Bucks. Sa danse était un « hommage » à ceux qui jouent à Fortnite avec une manette (oui, malheureusement pour nous, la Pescadinha de Papi Gavi était une blague).

En cuanto a los 2.407.000 espectadores concurrentes de su presentación, se trató del récord de Twitch hasta La Velada del Año 2. El evento de Ibai Llanos alcanzó esas cifras sólo con la alfombra roja, antes si quiera de que empezara la primera pelea de Rendez-vous. Il atteindrait un pic de 3,3 millions d’appareils connectés lors du duel entre Momo et Viruzz (auquel il faut ajouter le remplissage du pavillon olympique de Badalona avec plus de 12 000 personnes). Il n’est pas étonnant que le monde des streamers réfléchisse déjà aux combats possibles de The Soiree of Year 3 et à la manière dont ce chiffre sera désormais dépassé.

Source | Tik Tok Club 113