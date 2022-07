Stranger Things Saison 5 en 5 clés : date, durée, saut dans le temps…

Comme toujours lorsqu’une saison se termine, on monte dans le mur avec les ultimes épisodes de la saison 4 de Stranger Things. On a besoin de connaître le dénouement final de la série et tous les détails de Stranger Things 5. Heureusement que cette fois ses créateurs , les frères Duffer, ont été si bavards dans les interviews promotionnelles. Si nous rassemblons toutes les pièces du puzzle et passons en revue ce que Matt et Ross Duffer ont dit jusqu’à présent, nous pouvons étancher notre soif de Hawkins avec les premiers détails de la dernière saison de Stranger Things. De quand pouvons-nous attendre sa première à sa durée, en via les intrigues et les personnages principaux. Passons en revue tout cela.

Stranger Things 5 ​​arrivera mi-2024

Les Duffers ont reconnu, par exemple, qu’ils commenceront à écrire les scripts finaux en août. De même, David Harbour (l’acteur qui joue Jim Hopper dans la fiction) a assuré dans une interview que le plan est « de tourner l’année prochaine. Ils finiront d’écrire ces mois-ci et j’espère qu’ils prépareront tout. C’est le plan. sortent entre le milieu et la fin de 2024 sur la base de nos antécédents. »

La saison 5 sera plus courte

« Nous pensions que la saison 4 de Stranger Things serait de 8 épisodes de la durée habituelle (40-50 minutes). Au final, il est clair que cela ne pouvait pas être ainsi, mais notre intention est de revenir à ces chiffres », Matt Duffer a plaisanté. « Nous ne voulons pas que ce soit à nouveau 13 heures. Nous voulons que ce soit autour de 10 heures ou quelque chose comme ça. La dernière saison sera plus longue que la première parce que nous avons beaucoup d’intrigues à conclure, mais nous ne Je ne pense pas que ce sera encore aussi long que la saison 4. » .

Ce sera aussi le plus similaire à l’original

Dans leur apparition sur le podcast Happy Sad Confused, les Duffers ont également laissé entendre que « toute la dernière saison de Stranger Things se déroulera à Hawkins ». Pas de voyages vers d’autres endroits ou pays. Nous nous recentrons sur la ville où tout a commencé, et les intrigues ramèneront « beaucoup de groupes et de couples originaux que nous avions dans la saison 1 ».

Will Byers aura un rôle de premier plan

Après avoir joué dans l’une des meilleures scènes du volume 2 de la saison 4, Will Byers sera de retour plus fort que jamais dans la finale de la saison 5 de Stranger Things. « Il aura un grand rôle et beaucoup d’importance. C’est tout ce qu’on peut dire », annoncent les deux showrunners. « Il arrive à maturité. Cela a été tout un défi pour lui, mais nous sommes prêts à fermer son cercle. Jusqu’à présent, il a franchi plusieurs étapes, mais son voyage n’est pas terminé. Nous verrons que tout cela joue un rôle très rôle important. » dans la prochaine saison. »

La saison 5 de Stranger Things aura un saut dans le temps

« Je suis sûr que nous ferons un saut dans le temps », a assuré Ross Duffer avec insistance dans une autre des nombreuses interviews promotionnelles de ces jours-ci. « Idéalement, nous aurions tourné les saisons 4 et 5 à la suite, mais il n’y a aucun moyen de le faire. Je ne sais pas encore quand nous commencerons le nouveau tournage, mais il y a beaucoup de détails qui sont déjà bien prévu. » L’équipe est consciente que les acteurs ont bien plus grandi que leurs personnages et que les enfants mignons et adorables dont on tombe amoureux ont été laissés pour compte. Ainsi, ils résoudront leur changement physique avec physique avec le saut dans le temps.

