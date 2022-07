Ce sont les améliorations wakandiennes conçues pour le bouclier du nouveau Captain America

Après la série Falcon et le Disney+ Winter Soldier, un nouveau Captain America est né avec Sam Wilson après avoir repris le relais de son partenaire et ami Steve Rogers. Tout cela avec un nouveau costume spectaculaire et l’emblématique bouclier Capi comme arme principale. Maintenant, avec la sortie du livre d’art de cette série, nous découvrons des applications intéressantes que les responsables ont voulu ajouter au bouclier, en profitant de la technologie Wakandan appliquée à la combinaison Falcon. Et ce sont les plus curieux.

La technologie wakandienne appliquée au bouclier de Cap

«Je voulais penser à d’autres moyens qui pourraient souligner la nature défensive du bouclier de Captain America. Pas seulement à la recherche de nouvelles façons de l’utiliser comme arme. Immédiatement, j’ai pensé aux différentes technologies de bouclier utilisées par la Wakanda Border Tribe. Son manteau bleu protège. Aussi le grand bouclier de camouflage autour de Wakanda. C’était un bon point de départ pour savoir comment il pourrait être implémenté dans ce personnage de Marvel Studios », explique Wesley Burt, Marvel Concept Designer.

Une autre application était qu’une partie du bord extérieur du bouclier pouvait être séparée pour créer un bouclier protecteur plus grand, un peu comme un bouclier Wakandan. De plus, l’énergie circulerait de telle manière qu’elle créerait une sorte de faucon, les ailes déployées. Enfin, une nouvelle façon d’intégrer le bouclier dans la combinaison elle-même avec les ailes déployées a été envisagée.

Pour le moment, ces technologies n’ont pas atteint le nouveau Captain America, même si elles pourraient bien apparaître dans le film en cours de développement sur le personnage avec Anthony Mackie comme protagoniste.

