Black Panther 2 : voici à quoi ressemblent Namora, Shuri et Okoye dans les nouveaux arts leakés

Black Panther: Wakanda Forever sortira en salles en novembre, bien que nous découvrions déjà certains de ses secrets de polichinelle à travers des fuites sur ses personnages. Ainsi, si l’on a récemment pu voir Namor dans toute sa splendeur – l’anti-héros d’Atlantis interprété par Tenoch Huerta – et confirmer ses nouvelles origines aztèques dans l’UCM aux côtés du méchant du film, désormais des images promotionnelles d’autres personnages comme Namora , Shuri et Okoye arrivent.

Voici à quoi ressemblent les protagonistes de Black Panther 2

Ainsi, et grâce au compte MCU Facility, on pourra découvrir en avant-première les aspects de divers personnages de Black Panther : Wakanda Forever, un film réalisé à nouveau par Ryan Coogler. A tel point que le premier de ces arts nous montre Shuri et Okoye, joués à nouveau par Letitia Wright et Danai Gurira, respectivement. Et tandis qu’Okoye restera fidèle à son style Dora Milaje, Shuri fera ses débuts avec un tout nouveau look.

Nous avons également un premier aperçu de Namora, dans la bande dessinée Le cousin de Namor. Encore une fois, nous avons un personnage avec un style visuel basé sur la culture aztèque et sous la forme d’un guerrier féroce. Bien sûr, dans ce cas, le ton bleuté de sa skin est maintenu, contrairement à Namor. Et en parlant de Namor, un nouvel art a également émergé dans lequel on voit l’Atlante avec une autre apparence beaucoup plus tribale.

Nous verrons comment cette suite se concentre sur une histoire qui semble confronter les nations du Wakanda et de l’Atlantide, un film qui sera marqué par la triste disparition de l’acteur Chadwick Boseman, jusqu’à présent Black Panther dans l’UCM. Et c’est que selon les responsables, le film sera un hommage à l’interprète décédé. Black Panther : Wakanda Forever sort en salles le 11 novembre 2022.

Source | ScreenRant