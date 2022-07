Lollipop Chainsaw Remake pour 2023 plus gore, sexy et brutal que jamais

Bonne nouvelle. Juliet Starling, Nick et l’Institut San Romero seront de retour dans nos vies très bientôt. Le remake de Lollipop Chainsaw est désormais officiel. Il arrivera en 2023, son nom est provisoire et il n’y a aucune trace de Suda 51 ou de James Gunn dedans (on suppose qu’il est trop occupé ces temps-ci avec les films Les Gardiens de la Galaxie et Suicide Squad). La personne en charge de la refonte du jeu sera Dragami Games, un développeur récemment formé qui se trouve être l’actuel propriétaire de la marque. Mais pas de panique, à la tête de l’étude se trouve Yoshimi Yasuda, le producteur exécutif de l’original, et il y a plus de 30 personnes dans l’équipe qui lui sont liées. Il n’y a pas encore de plateformes confirmées pour le remake.

« Cela fait longtemps que Lollipop Chainsaw est sorti et de nos jours, c’est un jeu difficile à trouver et à apprécier dans les stores physiques ou numériques. Beaucoup le manquent et nous voulions mettre fin à cela avec Lollipop Chainsaw Remake », a déclaré Yasuda dans le déclaration dans laquelle Dragami a officialisé la nouvelle. Le développeur confirme que de nouvelles chansons sont en préparation pour le remake (l’original utilisé 16 avec des droits d’auteur qui ne peuvent pas être récupérés aujourd’hui), introduira plusieurs changements et entend profiter de la puissance des nouvelles plateformes pour offrir « un style plus réaliste ». .

Qui fait le remake de Lollipop Chainsaw?

Dragami Games est un studio fondé par Kadokawa Games, l’éditeur et détenteur des droits du jeu original. A l’étranger, Warner Bros. s’est chargé du thème et s’est chargé de donner un coup de pouce au projet, un rôle qu’il répétera encore cette fois. En plus de Lollipop Chainsaw, Dragami détient les droits d’autres jeux Kadokawa tels que Demon Gaze, Natural Doctrine, God Wars, The Lost Child, Letter, LoveR ou encore Relayer.

Quant à Lollipop Chainsaw, que dire à ce stade. Lancé en 2012, dans l’analyse de Netcost, nous l’avons décrit comme « une proposition farouchement originale qui exsudait la touche Suda 51 dans chaque partie de son ADN : section artistique, protagonistes, intrigue, développement, narration, etc. Elle mélangeait l’humour macabre avec la violence non fioritures pour obtenir un ton de série B totalement intentionnel. Un jeu, en bref, qui suinte la personnalité des quatre côtés.