Avatar : Le Sens de l’Eau sera long, "mais vous ne pouvez pas vous plaindre si vous regardez des séries de 8 heures"

James Cameron contre les ennemis. « Je ne veux pas que quiconque se plaigne de la durée s’il s’assoit ensuite pour regarder une série télévisée de huit heures », c’est à quel point le réalisateur a été franc sur les plaintes qu’il pense qu’il y aura sur la durée d’Avatar : The sens de l’eau. « Je peux déjà imaginer certaines des critiques. « Ce film angoissant de trois heures », diront-ils. Donnez-moi une putain de pause. J’ai vu mes enfants assis devant la télé et marathon cinq épisodes d’affilée. «

Appelez-nous des visionnaires, mais quelque chose nous dit qu’Avatar : le sens de l’eau ne sera pas tout à fait court. Il ne faut pas non plus s’en étonner, puisque l’original a duré 161 minutes (2 heures et 41 minutes). « C’est le grand changement social qui devrait se produire », poursuit Cameron. « Les gens devraient comprendre que c’est normal de se lever et d’aller pisser. »

James Cameron quittera Avatar dans les prochaines suites

Le direct semble particulièrement bavard ces jours-ci, dans lequel il a également confirmé que bien qu’il y ait Avatar jusqu’en 2028, il sortira de la saga beaucoup plus tôt, peut-être avec le troisième opus. « Je veux passer le relais à un autre réalisateur en qui j’ai confiance. Comme ça, je pourrais faire plus de choses qui m’intéressent », a-t-il déclaré. « Les films Avatar me prennent beaucoup de temps et je travaille sur d’autres choses tout aussi excitantes. »

Si cela indique de nouveaux projets du réalisateur (auteur, outre Avatar, de pépites du cinéma comme Titanic, Aliens ou Terminator), bienvenue. Quant à Avatar 2, ces dernières heures les premières images du Na’vi de Kate Winslet et de la nouvelle version bleue de Sigourney Weaver sont sorties. Deux raisons de donner une chance au travail, peu importe combien de temps il dure et à quel point les déclarations de Cameron sont paresseuses. À ce sujet, nous nous demandons toujours… pourquoi en avez-vous tous tellement marre d’Avatar ?

Source | SlashFilm