Silent Hill 2 traîne un bug depuis 20 ans sur PC, mais les moddeurs l’ont enfin corrigé

Autour du possible retour de Silent Hill, il faut pour l’instant se contenter de rejouer les titres précédents, car Konami n’a annoncé aucun nouvel opus depuis de nombreuses années. Silent Hill 2 est sans aucun doute l’un des titres d’horreur les plus réussis de l’histoire. En fait, il a généralement été considéré comme le plus brillant de tous les titres de la saga. En tout cas, depuis 20 ans, un bug dans la version PC provoque des plantages sur les ordinateurs équipés de processeurs multicœurs (comme ceux qui existent aujourd’hui)… jusqu’à maintenant.

Les créateurs de Silent Hill 2 : Enhanced Edition, une version non officielle avec des améliorations, ont enfin trouvé une solution. La nouvelle version corrige non seulement ce bug ennuyeux, mais offre également d’autres améliorations supplémentaires, un nouveau lanceur pour les futures mises à jour, des vidéos FMV redimensionnées et plus encore. Si vous voulez découvrir tout ce qui vient avec le nouveau patch, vous ne pouvez pas manquer la bande-annonce suivante.

Et le nouveau Silent Hill ?

Non, Abandoned n’est pas Silent Hill ni développé par Hideo Kojima. Cela ne indique pas que Konami ne présente pas de nouveaux produits dans la saga. En 2021, la société japonaise a annoncé un accord majeur avec Bloober Team, le studio derrière Layers of Fear, The Medium et Blair Witch. Bien qu’à aucun moment il n’ait été confirmé qu’ils travaillaient sur cette saga d’horreur, cette possibilité a été abandonnée.

Comme si cela ne suffisait pas, des images de certains de ces projets ont également été divulguées. Nous les référons au pluriel car tout semble indiquer qu’il n’y en a pas qu’un mais plusieurs. Quoi qu’il en soit, à ce jour, la confirmation officielle tant attendue n’a pas été fournie, nous devrons donc attendre.

Silent Hill 2 est sorti en 2021 en exclusivité PS2, bien qu’il ait ensuite été commercialisé sur d’autres plateformes. Ce sont nos vœux pour le prochain Silent Hill.

Source | Eurogamer