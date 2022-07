The Last of Us en détail : un fan les montre dans une vidéo

La grandeur est dans les petits détails. En 2013, Naughty Dog a sorti l’une de ses œuvres les plus acclamées, un jeu vidéo qui est devenu un titre culte dès sa sortie en store. Développé exclusivement pour PS3, il a été remasterisé pour PS4 et recevra un remake sur la machine de nouvelle génération de Sony (et sur PC plus tard). Maintenant, le créateur de contenu Speclizer a jeté son dévolu sur le classique et a dévoilé les détails les plus impressionnants.

De nombreux détails que la vidéo met en lumière sont de petits Easter-eggs difficiles à apercevoir à l’œil nu. Par exemple, la morsure que l’un des infectés donne à Tess est visible avant que le sort qui l’attend ne soit révélé. Il y a aussi un jouet en peluche de Nathan Drake, le protagoniste de la saga Uncharted, une autre des sagas Naughty Dog. Ne manquez pas la compilation juste en dessous de ces lignes.

Remake de The Last of Us

The Last of Us Part I est un remake que Naughty Dog développe « from scratch ». En d’autres termes, il ne s’agit pas d’un simple lifting graphique, mais plutôt d’avoir profité du matériel PS5 pour proposer un produit de nouvelle génération. De plus, le studio a promis des changements au niveau jouable, ils mettront donc en œuvre des améliorations de gameplay qui étaient déjà présentes dans la suite.

Le jeu sortira le 2 septembre exclusivement sur PS5, bien qu’il sortira également sur PC à une date ultérieure non encore annoncée. Dans The Last of Us Part I, Ellie et Joel voyagent à travers des États-Unis rongés par une infection. Les monstres se lèvent et la mort rôde à chaque coin de rue.

À l’occasion de Pride, chez Netcost, nous avons dressé une liste des personnages LGTBI + les plus pertinents, parmi lesquels, bien sûr, Ellie, l’un des protagonistes de cette aventure post-apocalyptique.

En 2023, la série The Last of Us sera diffusée sur HBO Max.

Source | Speclizer (via Eurogamer)