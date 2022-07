Un fan recrée l’emblématique Sega Rally Championship dans Unreal Engine 5 : voir c’est croire

S’il y avait un jeu qui était presque obligatoire dans n’importe quelle arcade des années 90, c’était Sega Rally Championship, toute une arcade de conduite qui imitait des sections du championnat du monde au volant des voitures de rallye de l’époque comme la Lancia Delta HF Integrale , Toyota Celica FT-Four ou Lancia Stratos HF. Et il ne fait aucun doute que ce fut un succès dans le monde entier, un titre qui passa plus tard aux systèmes nationaux avec plus ou moins de chance. Maintenant, et après presque trois décennies depuis son lancement initial dans la peste Sega Model 2, un fan recrée un jeu vidéo aussi emblématique dans Unreal Engine 5. Et le résultat ne pourrait pas être plus prometteur, comme on peut le voir dans le gameplay partagé par son auteur que vous pouvez voir ci-dessous.

Over Jump, un remake fan de Sega Rally

Ainsi, un fan a pensé qu’il était pratique de recréer une icône de l’industrie comme Sega Rally Championship avec Unreal Engine 5, l’outil le plus récent et polyvalent d’Epic Games qui donne de si bons résultats dans les projets professionnels et amateurs. Sous le titre d’Over Jump, un utilisateur crée une sorte de remake qui, selon ses propres mots, « espère qu’un jour il deviendra un remake officiel ».

« Game Over, ouiiiiiiiii! » est l’une des expressions les plus entendues de l’arcade Sega Rally, qui dans ses versions les plus colorées -et encombrantes- comprenait un grand meuble avec un siège et un volant, en combinant même quelques-uns pour le mode multijoueur. Et bien qu’il ne soit pas inclus dans ce remake de fan en raison du droit d’auteur, cela viendra sûrement à l’esprit pour beaucoup lorsqu’ils verront quelques séquences de cette nouvelle version mise à jour au niveau technique.

Et c’est qu’Unreal Engine 5 propose des impressions de rêve qui améliorent un classique comme ce Sega Rally Championship reconstruit avec une telle nouvelle technologie. Nous verrons si ce projet se concrétise ou s’il ne reste qu’une autre curiosité qui a occupé tant de gros titres ces derniers mois.

Source | Youtube