Stranger Things 5 ​​: ses créateurs "ils n’attendent pas" faire aussi longtemps que la saison 4

Stranger Things clôturera son arc d’intrigue dans la cinquième saison. Le quatrième, qui a présenté sa finale début juillet, comprend neuf épisodes d’une durée totale de 13 heures. Matt et Ross Duffer, créateurs et scénaristes de la série, espèrent que la prochaine saison sera plus courte en raison des préparatifs qui ont été faits dans cette dernière.

Comment sera le début de Stranger Things 5 ​​?

« La seule raison pour laquelle nous ne nous attendons pas à ce que ce soit aussi long [como la temporada 4] c’est parce que si vous le regardez, il faut presque deux heures avant que nos enfants ne plongent directement dans le mystère surnaturel », explique Matt dans le cadre d’une interview avec le podcast Happy Sad Confused. « Vous devez les rencontrer, vous devez les voir dans leur vie, ce qu’ils essaient de surmonter et comment ils s’adaptent au lycée. Rien de tout cela ne se produit évidemment dans les deux premiers épisodes. [de la temporada 5]”.

Ross Duffer partage que la très longue durée du dernier épisode est due au fait d’éviter les trucs que font les autres séries, « quand l’avant-dernier épisode est l’important et puis les choses se calment pour la fin ». Par conséquent, faire un long épisode final est le moyen d’éviter cette direction. « On va sûrement faire ce qu’on a fait ici où on n’avait qu’un épisode de 2h30 », révèle le créateur en comparant ses plans avec la cinquième saison.

« Pour la première fois, nous ne reprenons pas les événements à la fin du quatrième, donc ça va continuer. Je ne sais pas si ça le fera à 100 milles à l’heure en début de cinquième, mais ça ira très vite », révèlent-ils. « Les personnages entrent déjà en action, ils ont déjà un but et une motivation. » Tout se déroulera à l’endroit où tout a commencé : Hawkins, Indiana.

Source : L’enveloppe