James Cameron compare Avatar 2 au Seigneur des anneaux et justifie son retard : nouvelle image

Avatar : le sens de l’eau, la suite tant attendue du hit Avatar, a fait beaucoup de gros titres ces derniers jours. Et c’est qu’aux déclarations récurrentes de son réalisateur, James Cameron, il faut ajouter les nouvelles images de la suite dévoilées par ses créateurs, de l’apparition du personnage Na’vi de Kate Winslet à l’adolescent incarné par Sigourney Weaver. Maintenant, James Cameron lui-même a comparé son travail avec les adaptations du Seigneur des anneaux au niveau de l’ambition, en plus d’expliquer pourquoi il a fallu si longtemps pour faire la suite : « Nous avons dû perdre. »

Projet de film très ambitieux

Et c’est que lorsque Avatar : Le sens de l’eau sera libéré, rien de plus et rien de moins que 13 ans se seront écoulés entre la première et la deuxième partie ; et même James Cameron lui-même n’était pas clair sur la poursuite de la saga. Et c’est que le cinéaste avoue qu’ils avaient le côté perdant après l’énorme succès du premier Avatar : « J’ai dû réfléchir sérieusement si je voulais faire un autre film Avatar, car nous avions le côté perdant. Quand vous avez fait quelque chose qui a été si important en termes de succès, voulez-vous vraiment essayer à nouveau ? Il y a beaucoup de pression là-dedans. J’y ai réfléchi pendant deux ans avant de parvenir à un accord », explique Cameron.

Et après avoir trouvé un accord, est venue la deuxième partie du défi : réaliser quelque chose de vraiment ambitieux et transcendant au-delà du tournage de plusieurs parties d’une saga pour le simple fait de les faire. A tel point que Cameron s’est tourné vers Le Seigneur des Anneaux lorsqu’il a vendu le méga-projet Avatar et ses suites à la Fox : « Ce que j’ai dit à la Fox à l’époque était : ‘Je le ferai, mais nous devons être plus ambitieux ici. Je ne veux pas juste faire un film et faire un film et faire un film. Je veux raconter une histoire plus grande. Je leur ai dit : ‘Imaginez qu’il y ait une série de romans comme Le Seigneur des anneaux et que nous les ayons adaptés.’ En théorie c’était super, mais après j’ai dû créer ces maudits romans pour les adapter », raconte le réalisateur.

Avatar : Le sens de l’eau sort en salles le 16 décembre 2022. Ne manquez pas la nouvelle image du film qui accompagne cette actualité.

Source | Empire