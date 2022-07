Elden Ring agrandit la légende de Let Me Solo Her : plus de 2000 Malenias tués

La sortie d’Elden Ring a provoqué de nombreuses réactions au sein de la communauté From Software. L’un des plus notables a été l’apparition de Let Me Solo Her, un joueur qui a entrepris d’aider ceux qui l’ont invoqué dans leur affrontement contre Malenia dans la version PC, le boss le plus difficile de tout le jeu. Loin de prendre sa retraite, il confirme qu’il continue d’aider toute personne qui a besoin de son aide. En bas, vous pouvez voir une vidéo de lui-même passant en revue certains moments de ces mois.

« Puisque beaucoup d’entre vous ont demandé ou pensé que j’avais pris ma retraite, je suis heureux de dire non et de continuer à aller de mieux en mieux », révèle-t-il dans un post sur Reddit d’Elden Ring. « Le nombre de morts dépasse déjà 2 000 Malenias tués. » Presque rien.

Sa maîtrise de l’épée lui a valu une reconnaissance de Bandai Namco, l’éditeur du jeu, qui lui a envoyé un colis avec des objets commémoratifs spéciaux. Bien qu’il s’attendait à le recevoir courant mai, les douanes l’ont empêché d’atteindre son domicile. Attendez maintenant un deuxième essai; Lorsque vous le recevrez, vous le partagerez avec le reste de la communauté.

C’est ainsi que la légende de Let Me Solo Her a commencé dans Elden Ring

L’acte désintéressé de KleiinTsuboi, comme l’utilisateur s’appelle d’après le célèbre surnom, a commencé quelques semaines après la sortie d’Elden Ring. Certains utilisateurs de PC qui convoquaient devant Malenia trouveraient un joueur qui se couvrirait juste la tête avec une casserole. Ses deux épées étaient les seuls outils dont il avait besoin pour l’achever.

Sa maîtrise contre le boss a atteint un tel niveau qu’il ne faut que quelques secondes pour le tuer. Pas de trucs. Pure compétence qui nous laisse l’un des grands noms de l’internet jusqu’à présent cette année.

