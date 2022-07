Minecraft rejoint les Minions pour lancer son nouveau DLC à l’occasion de L’Origine de Gru

Minions : L’Origine de Gru est déjà en salles dans notre pays. La préquelle de ces personnages mignons nous permettra de jeter un œil à leur apparition à la fois sur grand écran et dans le jeu vidéo. Minecraft a été choisi pour proposer du nouveau contenu dans le cadre du succès de Mojang.

Comment est le DLC Minions dans Minecraft ?

Du contenu supplémentaire, désormais disponible à l’achat sur le Minecraft Marketplace, vous permet d’incarner Gru pour devenir « le plus grand super-vilain ». Vous devrez affronter les Wild 6 en mode aventure dans une série d’épreuves qui vous feront tout faire, comme courir contre eux.

Dans la description officielle on peut lire que votre affrontement se fera contre « les formes spéciales du zodiaque » de Jean Griffe, Nunchuk, Svengeance, Stronghold et Belle Bottom. En toute logique, vous pourrez visiter des lieux déjà connus du film au format Minecraft. Inclus sont 29 skins de la franchise avec lesquels habiller votre personnage sur le thème des Minions.

D’autre part, l’étude confirme que si vous avez acheté le DLC Minions précédent dans le passé, vous recevrez cette mise à jour sans frais supplémentaires. Vous pourrez connaître tous les détails dans leur profil dans le store. Un sweat à capuche Minion gratuit est également offert à tous les joueurs du jeu, qu’ils aient ou non l’un des contenus mentionnés.

Quelques jours avant sa première sur les panneaux d’affichage, nous avons partagé un clip exclusif, que vous pouvez voir via ce lien. On y voyait les personnages faire leur truc en essayant de casser une planche de bois. L’emplacement en France a eu la voix de visages bien connus tels que Florentino Fernández, Mónica Naranjo et l’influenceur Pablo G. Show. Ce dernier incarne Otto, le Minion qui fait ses débuts dans le film. Rappelons que le film est dans les salles à partir du 1er juillet.

Source : minecraft