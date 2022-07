L’avenir de Battlefield est assuré : EA travaille sur une campagne solo

Electronic Arts a défini en interne l’avenir de la franchise Battlefield. Une offre d’emploi au studio dirigé par Marcus Letho (co-créateur de la franchise Halo) révèle que l’équipe travaille sur une campagne solo basée sur l’univers du tireur. Battlefield Seattle, comme le studio s’appelle, est « axé sur la construction d’histoires riches et passionnantes avec des personnages mémorables et des expériences puissantes » autour de la série.

Que recherche Electronic Arts dans le futur de Battlefield ?

L’offre vise à pourvoir un poste de directeur du design au sein de l’équipe. «Relevant du directeur général du studio, vous gérerez l’équipe de conception et la vision du design pour une nouvelle campagne Battlefield. Votre travail consiste à orchestrer la conception de la mission, la narration, les mécanismes de jeu et les systèmes pour créer l’expérience de la plus haute qualité possible. »

Aucun détail spécifique sur le projet n’a été partagé, à part le fait qu’il englobera « les principes fondamentaux de la franchise Battlefield ». L’expression suggère plusieurs thèmes : la destruction, l’épopée et le combat hybride véhicule/infanterie. Des campagnes comme celle vue dans Battlefield : Bad Company 2 (pour sa diversité jouable) ou Battlefield 3 (pour son excellente direction) sont les repères d’une saga qui a évolué à partir d’un modèle multijoueur unique.

L’apparition de Letho fait partie du changement de direction que la franchise a pris. Nous connaissions le nouveau modèle en décembre 2021, lorsque Vince Zampella (fondateur de Respawn Entertainment) est devenu le plus haut superviseur. Dans ses premières déclarations, il a assuré qu’ils exploreront « de nouvelles expériences et de nouveaux modèles commerciaux » à proposer à la communauté après le piètre lancement de Battlefield 2042.

Vous pouvez voir les déclarations complètes en cliquant ici. N’oubliez pas que Battlefield 2042 a reçu le contenu de sa première saison il y a quelques semaines, qu’ils entendent être la première étape pour en faire un produit plus complet et stable.

