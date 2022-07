L’ouverture de Cyberpunk Edgerunners montre une nouvelle fois que l’anime veut surpasser le jeu vidéo

Netflix continue de partager de nouveaux coups de pinceaux de Cyberpunk Edgerunners, l’anime avec lequel la plateforme de streaming prévoit d’adapter Cyberpunk 2077. C’est maintenant au tour de l’ouverture, du générique d’ouverture de la série, qui, comme le reste de la série, a été réalisé par le prestigieux Studio Trigger (Promare, Kill a Kill) en étroite collaboration avec CD Projetk Red (dont nous fêtions aujourd’hui les 20 ans). Un nouvel échantillon du style qu’il gaspille, de son sérieux et de sa ferme intention de surpasser le jeu vidéo lui-même.

Le morceau d’ouverture est signé Franz Ferdinand, le célèbre groupe de rock indépendant avec qui on a entendu tant d’autres collaborations (Burnout 3, JoJo, Paradise Kiss…). L’anime sera composé de 10 épisodes d’environ 20 minutes qui racontent « l’histoire d’un garçon qui tente de survivre dans une ville obsédée par la technologie et la modification des corps humains ». Ayant tout à perdre, il choisit de rester en vie en devenant un Edgerunner, un gang de mercenaires également connu sous le nom de cyberpunk. »

Derrière lui se trouvent les animateurs de jeux comme Fire Emblem Fates et d’animes comme Little Witch Academia, auxquels cette fois le compositeur lui-même Akira Yamaoka (auteur de la bande originale de Silent Hill, Killer is Dead, The Medium ou Lollipop Chainsaw). Du développeur du jeu, ils avancent que « Cyberpunk Edgerunnners est une carte d’amour au cyberpunk et des histoires racontées sous forme d’animation ».

Cyberpunk Edgerunners sera diffusé sur Netflix en septembre 2022.