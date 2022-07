My Hero Academia (Boku no Hiro) aura une bataille royale gratuite, My Hero Ultra Rumble

My Hero Academia (Boku no Hiro) aura sa propre bataille royale de Bandai Namco et Byking (les responsables du remarquable La justice de mon héros et sa suite). Le jeu s’appellera My Hero Ultra Rumble et affrontera huit équipes de trois (24 personnes au total) pour voir qui est le plus habile et équilibré au combat, ou sans trop de fanfare, pour voir qui sont les derniers debout après la pluie de gâteaux. Il sera gratuit (free to play) et arrivera à une date encore à déterminer sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

« Le monde de My Hero Academia est si coloré et plein de héros et de méchants avec des cadeaux uniques, ce qui en fait le cadre idéal pour une bataille royale gratuite amusante et loufoque qui reste fidèle aux points forts et aux thèmes de la série. » en sont couverts », a déclaré Aoba Miyazaki, producteur de Bandai Namco Entertainmente, lors de la présentation du jeu. « Nous sommes impatients de partager notre vision de ce duel de héros et de méchants avec une bêta fermée. Nous voulons que My Hero Ultra Rumble soit une bataille royale fascinante pour les fans de l’œuvre et les fans de jeux multijoueurs en ligne. »

My Hero Ultra Rumble beta, comment s’inscrire ?

My Hero Ultra Rumble aura une bêta fermée sur PS4 pour laquelle nous pouvons nous inscrire sur la page officielle du jeu. Il aura les horaires suivants :