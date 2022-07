One Piece Odyssey libère son côté JRPG dans un nouveau gameplay varié

One Piece Odyssey reste à l’horizon pour les fans de Luffy et compagnie dans le monde du jeu vidéo. Le nouveau travail d’ILCA sous le label Bandai Namco a partagé un nouveau gameplay étendu où nous pouvons en apprendre davantage sur certains de ses principaux éléments, tels que la progression, le combat et la navigation à travers la scène. Vous pouvez le voir dans l’en-tête de cette news.

One Piece Odyssey prend la mer

La vidéo apparaît dans le cadre du panel qui présentait le jeu lors de l’Anime Expo 2022 le 1er juillet. Ses managers ont partagé que le processus artistique a été influencé par le travail d’Eiichiro Oda tout au long de la longue histoire de One Piece. Le créateur s’est impliqué dans le projet de donner vie aux chapeaux de paille dans le monde virtuel. D’autre part, Motoi Sakuraba compose la bande originale, connue de tous les fans de la saga Dark Souls.

Au cours de la vidéo, certains moments pertinents pour le fan de la marque sont partagés, tels que les capacités de chaque héros et la façon dont ils sont représentés en plein combat. Il y a un triangle de forces et de faiblesses basé sur trois éléments : la puissance, la vitesse et la technique. Les groupes d’ennemis se concentrent sur certains personnages spécifiques auxquels vous devez faire face pour libérer de l’espace pour aider vos coéquipiers. Les coups que vous porterez dépendront de la force de l’adversaire.

L’entreprise ne cesse d’apparaître en public. Ce gameplay est précédé d’une autre démo qui rappelait inévitablement les systèmes Dragon Quest. Le fan de JRPG verra avec plaisir ce que cuisine ILCA avec l’une des licences les plus populaires au Japon. N’oubliez pas que One Piece Odyssey devrait être lancé dans le reste de l’année sur PS5, PS4, Xbox Series X | S et PC.

Source : Gematsu