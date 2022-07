Loki 2 : premières images et vidéos leakées du tournage avec Tom Hiddleston et clin d’œil à Eternals

Le tournage de la deuxième saison de la série Marvel Studios Loki pour Disney+ a déjà commencé ; À tel point que nous avons les premières images et vidéos de la production avec Tom Hiddleston lui-même vêtu d’une cravate noire et plusieurs références au MCU et à un méchant classique de la bande dessinée. C’est ainsi que des médias comme Total Film (via Games Radar) le collectent via les publications des utilisateurs sur les réseaux sociaux qui ont côtoyé le tournage, au Noël Coward Theatre de Westminster, dans la city de Londres.

Le tournage de la saison 2 de Loki commence

Ainsi, dans ces premières images du tournage de la saison 2 de Loki de Marvel Studios on voit son protagoniste, l’acteur Tom Hiddleston, habillé en cravate noire avec l’intention d’accéder à un élégant théâtre. Aux côtés de l’interprète bien connu, nous voyons une autre de ses co-stars, Owen Wilson, qui répète le rôle de Mobius. Rappelons que le retour de Mobius a été confirmé après la fin de la première saison.

Mais c’est aussi que tout semble indiquer que les deux personnages sont en 1974, ils auraient donc voyagé dans le temps pour une raison importante. Mais il y a plus; dans certaines des photos qui ont été publiées, nous pouvons voir plusieurs affiches qui peuvent nous donner des indices. À tel point que sur l’une de ces affiches de films, nous voyons la star de Bollywood Kingo (Kumail Nanjiani) des Eternals.

D’autre part, dans une autre affiche, nous pouvons voir un film supposé appelé Zaniac, une référence possible au méchant du même nom de Marvel Comics, un méchant récurrent des histoires de Thor capable de posséder des gens pour commettre des atrocités.

La deuxième saison de Loki n’a pas, pour l’instant, de date de sortie sur Disney+, même si elle pourrait arriver courant 2023.

Source | TotalFilm