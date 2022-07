CoD Modern Warfare 2 subit une fuite qui dévoile les premières cartes multijoueurs

Call of Duty: Modern Warfare 2 a subi une fuite majeure à travers les fichiers du célèbre Project Aurora, la version mobile de Warzone. L’exploration de données a révélé l’écran de chargement de plusieurs de ses cartes multijoueurs, parmi lesquelles on peut retrouver des thèmes aussi disparates qu’un Grand Prix ou une ville côtière. En partageant le moteur graphique, il restait des restes d’autres projets qui sont passés inaperçus des développeurs.

Ainsi sont les premières cartes de Call of Duty: Modern Warfare 2

Comme nous l’avons dit, le plus remarquable est la carte qui se déroule en plein Grand Prix de ce qui semble être une catégorie similaire à la Formule 1. L’écran de chargement montre deux monoplaces avec leur auréole, la protection autour du pilote. Nous savons qu’il est situé quelque part en Asie.

Oilfield, Museum, Saba et Farm 18 sont les quatre cartes multijoueurs restantes. Le premier nous emmène dans une zone désertique où s’effectue la prospection pétrolière, tandis que dans le second son nom parle de lui-même : un musée à plusieurs étages avec des espaces extérieurs et intérieurs. À propos de Saba et de Farm 18, aucune information n’a été partagée. CharlieIntel, média populaire proche de la franchise, assure que Saba est un nom de code, on pourrait donc le rencontrer dans la version finale avec un autre titre. Nous voyons une place autour des bâtiments de style arabe.

Les fichiers incluent également des images de trois cartes disponibles en mode Ground War, ce qui augmente le nombre de joueurs et permet l’utilisation de certains véhicules. Ce sont Hydro, Fishtown et Sira, qui nous emmèneront respectivement aux abords d’une ville en plein désert, une ville maritime autour d’un phare et un centre commercial.

L’utilisateur qui a divulgué les données, appelé R3AL1TYUK sur Twitter, a partagé une multitude de noms de code liés à la carte avant que son compte ne soit suspendu. Certains sont des restes inutilisés dans Modern Warfare 2019, tandis que d’autres peuvent être utilisés à la fois au lancement et dans des capsules de contenu ultérieures. Nous vous les laissons ci-dessous :

action_park,

agentperf

ancien

poignarder dans le dos

cathédrale

monter

traversée

Davos

dogtown

Gymnase de sport

exhumer

favela

champ de tir

baie flottante

grand Prix

tuerie

maison lumineuse

le luxe

ville de montagne

trafiquants de drogue

gisement de pétrole

crête

coureur

connaissait

sauvetage

tokyo

château jaune

Hydroélectricité

Musée

SwapMeet

fishtown

cultiver

Rappelons que Call of Duty : Modern Warfare 2 devrait être lancé le 28 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Source : CharlieIntel