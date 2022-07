Skyrim en coopératif et multijoueur grâce au mod du moment, Together Reborn

Sur consoles portables, en réalité virtuelle, avec des mods et des graphismes du futur, des versions démake… On pensait qu’à un moment donné on avait déjà joué à The Elder Srcolls V : Skyrim de toutes les manières humaines possibles, mais il semble que non. A partir de cette semaine nous le ferons avec un nouveau : Skyrim en coopératif. Vendredi prochain, le 8 juillet à 18h00, Skyrim Together Reborn sera lancé, un mod qui nous permet de profiter de l’opus magnum de Bethesda en compagnie d’autant d’amis que nous le souhaitons.

« Transformer un jeu solo en jeu multijoueur sans le code Source est presque impossible, surtout lorsque votre équipe est composée d’un groupe d’étudiants qui travaillent pendant leur temps libre », ont déclaré les développeurs de ce Skyrim Together Reborn lors de l’annonce. « Gardez cela à l’esprit lorsque vous jouez à Reborn. Le mod ne sera pas parfait. Il y aura des plantages originaux, des bugs et des quêtes secondaires qui ne fonctionnent pas, mais ce sont des choses que nous ne pouvons pas résoudre. « Je n’ai pas un studio de la taille de Bethesda derrière. Toujours amusant et parfaitement jouable, nous espérons vous voir tous vendredi. »

The Elder Scrolls 6, quelle sera votre région ?

Bien que Bethesda se concentre actuellement sur Starfield, sa première nouvelle IP en 25 ans, la société ne prévoit pas de mettre de côté ses sagas fétichistes. La société a confirmé que The Elder Scrolls 6 est en pré-production et a admis que Fallout 5 suit immédiatement après. Il y a quelques mois, le développeur a même laissé tomber ce qui pourrait être la prochaine région dans laquelle se trouverait l’environnement TES. Ses vœux de Nouvel An étaient accompagnés d’une carte de Tamriel qui cachait plusieurs indices et suscitait toutes sortes de théories.

La carte, par exemple, a été signée par une cartographe bien connue Nataly Dravarol en l’an 182 de la Quatrième Ère, soit plusieurs années avant les événements relatés dans The Elder Scrolls Online, mais très, très proche de la chronologie de Skyrim. Il y a aussi trois voiles dessus : une au-dessus de la région nordique, une autre à Martelfell, la maison des Rougegardes (dont le temps et le relief correspondent à ceux vus dans la première bande-annonce du jeu), et une tout au nord, dans la province de Atmora, un continent gelé lié à la mythologie de la saga (« où les premiers hommes sont descendus »). Sur lequel pariez-vous ?